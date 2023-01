OM Mercato : C’est fait, Azzedine Ounahi arrive à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2023 à 18:40

À la recherche de nouveaux renforts cet hiver, l’ OM serait finalement parvenu à boucler la signature d’Azzedine Ounahi en provenance d’Angers.

La recrue surprise de la fin du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille pourrait bien être Azzedine Ounahi. Contre toute attente, l’actuel troisième de la Ligue 1 serait en effet tout proche de rafler la mise dans ce prestigieux dossier. Depuis de longues semaines, la direction de l’ OM a entamé des négociations secrètes avec les dirigeants d'Angers SCO afin de conclure la signature du jeune milieu de terrain, auteur d’une Coupe du monde sensationnelle avec le Maroc.

Le président du SCO, Saïd Chabane, avait lui-même confirmé l'approche concrète de l’ OM pour Azzedine Ounahi. Les dirigeants marseillais ont multiplié les approches en vue de boucler la signature du crack marocain, sans succès. Et pour cause, le président angevin, réputé très dur en affaire, se montre très exigeant pour sa pépite. Il réclamerait un montant compris en 20 et 25 millions d’euros pour son jeune joueur, ce qui freine jusqu’ici son départ.

OM Mercato : Accord conclu pour Azzedine Ounahi

Car si Naples semblait en très bonne position pour s’offrir les services d’Azzedine Ounahi, les dirigeants n’ont pas vraiment l’intention de débourser un tel montant pour son transfert. Cette situation de mésentente aurait alors profité à l’ OM qui est revenu à la charge dans ce dossier avec de nouveaux arguments.

RMC Sport assure effet que c’est bien l’Olympique de Marseille qui est tout de récupérer Azzedine Ounahi. Les discussions entre les différentes parties sont intensifiées ces dernières heures et seraient sur le point d’aboutir à un accord. Le quotidien sportif assure en effet que l'OM et Angers SCO se sont entendus sur un transfert d'Azzedine Ounahi à hauteur de 10 millions d'euros. Les Phocéens sont ainsi parvenus à griller toute la concurrence dans ce dossier.

Alors que Bamba Dieng est proche de signer au FC Lorient, les responsables phocéens semblent déjà boucler une deuxième recrue. En plus d’Azzedine Ounahi, Pablo Longoria tenterait aussi d’attirer un nouvel attaquant, même si cette seconde opération s’annonce très compliquée. Cette fin de mercato réserve quelques surprises du côté de l’ OM.