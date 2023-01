Stade Rennais Mercato : C'est officiel, un gardien quitte le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 18:00

Travaillants sans relâche sur cette fin de mercato hivernal, les dirigeants du Stade Rennais viennent d'officialiser le départ d'un gardien.

Recruté contre un chèque de 10 millions d'euros par le Stade Rennais en 2020, Alfred Gomis a totalement disparu des radars au sein du SRFC. Le 2e gardien du Sénégal participe à tous les entraînements, mais n'est jamais convoqué par Bruno Genesio pour les différentes rencontres jouées par le SRFC.

Longtemps observateur de cette situation, Alfred Gomis est récemment sorti du silence dans la Gazzetta dello Sport, où il a fait part de son incompréhension sur ce qu'il lui arrive avec le Stade Rennais : "Ce n'est pas agréable, aussi parce que je suis à Rennes pour faire mon travail. Le choix de jouer ou non appartient évidemment toujours à l'entraîneur. Faire ou non partie du projet, c'est autre chose."

En manque de temps de jeu depuis de nombreux mois, Alfred Gomis et son agent travaillaient depuis un certain temps sur une porte de sortie, et en cette fin de mercato hivernal, les choses se sont décantées pour le gardien sénégalais.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis officiellement prêté à Côme

Ne cachant plus sa volonté de départ depuis plusieurs mois, Alfred Gomis a obtenu gain de cause. Le Stade Rennais a officialisé ce vendredi après-midi le départ de son gardien en direction de la Serie B où il va rejoindre le club de Côme. Comme précisé par le communiqué officiel du Stade Rennais via son compte Twitter, les deux clubs se sont mis d'accord autour d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Sans la moindre minute disputée en championnat avec le SRFC depuis le 21 mai dernier et un match nul 2-2 à Lille, Alfred Gomis va avoir l'occasion de retrouver du temps de jeu avec le club italien.