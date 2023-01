OL Mercato : Blanc confirme la tendance pour deux cracks

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 04:10

Laurent Blanc a lâché des indices sur la fin du mercato de l’ OL. Le coach des Gones a évoqué deux potentielles arrivées cet hiver.

Avec sa triste 9e place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais semblait parti pour animer le mercato d’hiver. Mais au final, le club rhodanien n’a jusqu’ici signé qu’un seul renfort en la personne de Dejan Lovren. Outre la signature du défenseur croate, l’ OL vient de boucler le départ de Karl Toko Ekambi. L’attaquant camerounais plus en odeur de sainteté avec une partie des Bad Gones est prêté sans option pour le reste de la saison au Stade Rennais. Après le Lion indomptable, d’autres Gones sont annoncés sur le départ. Il s’agit notamment de Malo Gusto et de Rayan Cherki. Le latéral droit est envoyé chez les Blues de Chelsea tandis que le milieu offensif serait de nouveau pisté par le PSG. En conférence de presse, Laurent Blanc a confirmé la tendance concernant ces deux pépites. Aucun départ n’est à l’ordre du jour les concernant. Le coach de l’ OL a également annoncé la couleur pour la fin du mercato de Lyon.

OL Mercato : Les grandes annonces de Laurent Blanc pour l’hiver

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais reconnaît que le club a du mal à boucler certaines signatures. Ceci en raison de son absence à une Coupe d’Europe et son classement actuel en championnat. « Des joueurs veulent venir à Lyon. Mais c’est certain que la période actuelle ne nous favorise pas car on ne joue pas la Ligue des champions », a d’abord reconnu Laurent Blanc avant d’évoquer des départs. Le coach de l’ OL ne souhaite pas disposer « de joueur dont [il] ne veut pas » pour le reste de la saison.

L’entraîneur de Lyon a également confirmé son intérêt pour Wilson Isidor et Ellyes Skhiri. « Oui, Isidor et Skhiri m’intéressent », a assuré le successeur de Peter Bosz. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé au moment où le mercato ferme ses portes dans 72 heures.