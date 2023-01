OM Mercato : Thauvin a l'embarras du choix pour son avenir

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 16:39

Libéré par les Tigres UANL, l'ancien de l'OM Florian Thauvin a plusieurs touches en Europe. Des clubs sont prêts à l'accueillir.

Mais où va rebondir Florian Thauvin ? À la suite de son départ surprenant des Tigres UANL, qui l'ont libéré de tout contrat, le joueur se retrouve sur le marché. L'ancien ailier de l'Olympique de Marseille, qui a porté ses couleurs entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2021, intéresse déjà de nombreux clubs en Europe. Que ce soit en France, en Italie ou encore en Grèce, l'international français (10 sélections, 1 but) séduit.

Le FC Nantes et l'OM faisaient partie des prétendants en Ligue 1 selon plusieurs médias mexicains dont El Diario Ny. Mais ni l'un ni l'autre ne souhaite réelement recruter le milieu offensif. Les deux clubs ont chacun refusé de se lancer sur sa piste d'après La Provence et le journaliste Simon Reungoat. La Ligue 1 exclue, c'est donc en Italie ou en Grèce que pourrait se diriger Florian Thauvin.

OM Mercato : L'Udinese et l'Olympiakos tentés par Florian Thauvin

Si Florian Thauvin veut rejoindre la Série A, il n'a qu'à répondre favorablement à un club en particulier selon Foot Mercato : l'Udinese. Sensation du début de saison, le club est peu à peu rentré dans le rang avec une septième place après 19 journées. Cependant, les Friulani ne sont qu'à 7 longueurs de la sixième place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Signe que l'équipe fait toujours bonne figure au sein du championnat italien.

Deuxième club intéressé par les services de Thauvin : l'Olympiakos. Le journal L'Équipe semble d'ailleurs plus emballé par ce dernier, lui qui précise qu'une offre pourrait être formulée par les « Thrylos » dans les prochains jours. De son côté, Foot Mercato ajoute que l'attaquant de 30 ans a déjà refusé plusieurs destinations exotiques, sans en préciser l'identité. Une chose est sûre, Florian Thauvin a le choix pour son avenir.