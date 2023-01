OM Mercato : Florian Thauvin discute avec Marseille pour un retour

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 16:37

Après avoir quitté l' OM en 2021 pour partir au Mexique, Florian Thauvin serait actuellement en discussion avec Marseille dans le but de revenir.

C'est une véritable bombe lâchée par la presse espagnole ce vendredi après-midi. Sur le départ des Tigres UANL où il évolue depuis 2021 aux côtés d'André-Pierre Gignac, Florian Thauvin voudrait revenir à l' OM, et serait d'ores et déjà en discussion avec les dirigeants marseillais si l'on en croit les informations révélées par El Diario Ny.

Ce n'est pas la première fois qu'un retour du champion du monde 2018 est associé à l' OM puisque la presse mexicaine avait déjà laissé sous-entendre cette hypothèse le 26 décembre dernier, à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal. Au cours de sa carrière, Florian Thauvin est passé deux fois par l' OM. Et si son premier passage s'était avéré extrêmement compliqué, il avait explosé à partir de la saison 2016-2017, avec des statistiques assez impressionnantes. En revanche, son aventure au Mexique n'est pas une véritable réussite, avec seulement 38 apparitions depuis son arrivée.

OM Mercato : Difficile d'imaginer le retour de Thauvin à Marseille

Si son départ a été un moment assez difficile pour les supporters de l' OM, la pilule a rapidement été digérée. Dans une interview accordée à RMC Sport, dans l'émission Rothen s'enflamme, en juin dernier, Florian Thauvin, pensant être hors antenne, avait tenu des propos qui n'avaient absolument pas plu aux supporters de l' OM.

Interrogé par Jérôme Rothen sur le fait de ne pas pouvoir imaginer élever son fils "à Marseille au milieu des dingos", l'ancien marseillais avait lâché une réponse plus que limite. "Mon fils, il a deux ans, ce n'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça. Et même moi et ma femme, on n'en pouvait plus." Depuis, le public du Vélodrome ne veut absolument plus entendre parler de Florian Thauvin, et le faire de revenir à l' OM serait une grossière erreur dans l'équilibre du vestiaire marseillais, d'autant plus que sa relation avec Dimitri Payet n'a jamais été un long fleuve tranquille.