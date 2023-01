PSG Mercato : Ça se complique pour le départ de Keylor Navas

Publié par Jules le 29 janvier 2023 à 09:03

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Keylor Navas pourrait quitter le PSG, où il manque de temps de jeu, pour rejoindre la Premier League cet hiver.

Avec seulement 2 rencontres de Coupe de France disputées depuis le début de la saison, Keylor Navas ne semble plus avoir sa place au PSG. Et ça, le Costa Ricain l'a bien compris, et pousse pour son départ dans les prochains jours. Ainsi, le club anglais de Nottingham Forest serait sur les rangs pour l'accueillir durant les derniers jours du mois de janvier, mais plusieurs détails font trainer l'opération entre le Paris SG et l'actuel 13e de Premier League.

Pour le moment, on parle d'un prêt de 6 mois en Premier League, ce qui pourrait convenir au PSG. Les négociations avancent ces dernières heures, et le temps presse pour les deux clubs qui doivent trouver un accord avant mardi soir, date de fermeture du mercato hivernal. Ainsi, les discussions pourraient s'intensifier autour d'un problème qui empêche le Paris Saint-Germain de conclure cet accord rapidement.

PSG Mercato : La question du salaire de Navas toujours en suspens

Deux problèmes se sont immiscés dans ce dossier ces dernières heures. Déjà, le PSG ne peut pas conclure le deal pour le moment car trop de joueurs parisiens sont actuellement prêtés. Cette situation pourrait obliger le Paris SG à récupérer un indésirable avant de se séparer de Keylor Navas, comme l'a indiqué Loïc Tanzi. Mais ce n'est pas le seul frein dans les négociations entre le club anglais et le leader de Ligue 1 concernant le prêt du portier de 36 ans.

Selon Foot Mercato, Keylor Navas aurait déjà donné son accord à Nottingham Forest pour une arrivée cet hiver, ce qui n'est pas le cas du PSG. En effet, les deux clubs essaient encore de se mettre d'accord concernant le pourcentage du salaire pris en charge par le club de Premier League. Les dirigeants anglais auraient fait une offre à hauteur de 50% à laquelle le Paris Saint-Germain n'aurait pas encore répondu. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochaines heures pour ce dossier chaud du mercato parisien.