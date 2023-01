PSG Mercato : Un surprenant retour dans les tuyaux à Paris

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 05:03

Avec le probable départ de Keylor Navas, le PSG doit rapatrier un de ses nombreux indésirables prêtés cette saison pour libérer le Costaricien.

Resté à quai malgré quelques approches lors du dernier mercato estival, Keylor Navas s’apprête désormais à plier bagages. Le gardien costaricien n’est plus qu’un simple remplaçant au PSG. Le gardien âgé de 36 ans n’a disputé que deux matchs cette saison. Au vu de son temps de jeu famélique, l’ancien Madrilène est plus que jamais ouvert à un départ du Paris SG et ce dès cet hiver. Désireux de poursuivre sa carrière dans un autre top championnat européen, il a déjà fermé la porte à une signature à Al Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Il pourrait rebondir à Nottingham Forest, sous la forme d’un prêt comme l’indique Loïc Tanzi. Alors que les négociations se poursuivent en vue du départ de Navas, Paris est contraint d’acter un retour.

PSG Mercato : Un indésirable attendu pour libérer Keylor Navas

Le Paris Saint-Germain a procédé à un important dégraissage lors du dernier mercato estival. Plusieurs indésirables ont ainsi quitté le PSG lors de cette dernière fenêtre des transferts. Nombre d’entre eux ont été prêtés par le club de la capitale. Avec huit joueurs déjà e prêt cette saison, le club francilien a déjà atteint le maximum autorisé sur une campagne. Le journaliste assure donc que le board francilien devra casser le prêt d’un de ses nombreux indésirables pour boucler le départ en prêt de Keylor Navas.

Reste maintenant à savoir quel indésirable va signer son retour au PSG cet hiver. Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Rome), Leandro Paredes (Juventus Turin), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) ou Eric Junior Dina-Ebimbe (Eintracht Frankfort) sont autant d’éléments prêtés cette saison par Paris. S’agissant d’Icardi, il retrouve des sensations en Turquie et a déjà fait part de son désir d’y poursuivre sa carrière.