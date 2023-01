OM Mercato : Officiel, Marseille tient sa 2e recrue de l’hiver

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2023 à 17:40

C’était dans les tuyaux depuis ces dernières heures, c’est désormais officiel. Après le milieu russe Ruslan Malinovskyi, l’ OM tient sa seconde recrue de l’hiver.

Après avoir annoncé un accord de principe avec Angers SCO pour le transfert d’Azzedine Ounahi, samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a officiellement enregistré la signature du milieu de terrain de 22 ans pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2027. Via un communiqué publié sur son site internet, le club olympien a annoncé la bonne nouvelle à ses fans ce dimanche. En concurrence avec le SSC Naples, leader de Serie A, l’actuel 3e de Ligue 1 a obtenu gain de cause pour le compatriote d’Amine Harit. Le joueur du SCO débarque du côté de l'Orange Vélodrome en signant un contrat de quatre années et demie, soit jusqu'en juin 2027.

OM Mercato : Le Communiqué de Marseille pour Azzedine Ounahi

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature du milieu de terrain Azzedine Ounahi en provenance du SCO d’Angers. L’international marocain de 22 ans, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, s’est engagé pour 4 ans et demi avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a écrit l’ OM dans le communiqué de presse.

Si le montant du deal n'a pas été communiqué, le journal La Provence révèle que la formation marseillaise a déboursé 8 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. « Joueur à fort potentiel, Azzedine mettra à profit ses qualités de percussion et son jeu vers l’avant pour s’intégrer au mieux dans le système de jeu d’Igor Tudor », ajoute le club de la Canebière dans son communiqué.