OM Mercato : Accord trouvé, une troisième recrue attendue à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 11:50

Après Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, l’ OM s’apprête à boucler l’arrivée d’une troisième recrue en cette fin de mercato hivernal.

Décidément, Pablo Longoria ne s’était pas trompé lorsqu’il annonçait en décembre dernier que l'Olympique de Marseille serait très actif cet hiver. Pour l'instant, le président de l’ OM a déjà frappé deux coups sur le marché des transferts. Le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi et le prodige marocain Azzedine Ounahi ont rejoint le club phocéen. Et ce n’est pas encore terminé.

À moins de 48 heures de la fin du mercato hivernal, la direction de l’ OM s’apprête à signer une troisième recrue. Il est question de Vitor Manuel Carvalho Oliveira, plus connu sous le nom de Vitinha. L’attaquant portugais réalise une saison sensationnelle sous les couleurs du Sporting Braga, comptabilisant 13 buts et 5 passes décisives en 27 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Des performances qui ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens.

Au cœur d’une bataille acharnée entre l’Atlético Madrid et Newcastle, Vitinha serait finalement sur le point de rebondir en Ligue 1, plus précisément du côté de l’ OM. L’Équipe assure en effet que l’avant-centre du Sporting Braga se rapproche tout doucement de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Vitinha d’accord pour rejoindre Marseille

Il faut dire que si les Colchoneros se sont lancés à ses trousses depuis quelques semaines, Vitinha accorderait sa préférence au projet marseillais. Comme le confirme le quotidien sportif, le jeune joueur serait d’accord pour rejoindre l’ OM. Il viendrait alors pour épauler Alexis Sanchez à la pointe de l’attaquante marseillaise et compenser le départ de Bamba Dieng parti au FC Lorient.

L’ OM a donc pris un avantage déterminant dans la course à la signature de l’un des plus grands espoirs du football portugais. Il ne manquerait plus qu’aux deux écuries à se mettre d’accord pour finaliser ce deal. C’est sans doute la partie la plus difficile, puisque le Sporting Braga, conscient de détenir un précieux joyau, se montre très exigeant pour le transfert de son joueur.

Alors que l’ OM serait prêt à mettre jusqu’à 20 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur de 22 ans, le club portugais en réclamerait 30 millions. Des exigences financières qui freinent l'aboutissement de cette opération. Le temps presse, les dirigeants de l' OM ont à présent moins de 48 heures pour conclure cette affaire. Dans le cas contraire, ils pourraient voir leur cible prendre une autre destination. Les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d'entente.