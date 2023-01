PSG Mercato : Milan Skriniar, l’Inter Milan résiste à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 14:20

Nasser Al-Khelaïfi a personnellement pris le dossier Milan Skriniar en main. Mais le président du PSG n’arrive toujours pas à convaincre l’Inter Milan pour le défenseur central.

À 48 heures de la fin du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas annoncé l’arrivée de Milan Skriniar. Pourtant, l’international slovaque a déjà lui-même confirmé avoir signé son contrat avec le club de la capitale française. « Si j'ai signé au PSG ? Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs », aurait confié Skriniar selon le site futbalsfz.sk. Cela ne fait donc plus aucun doute, Achraf Hakimi va être rejoint par son ancien coéquipier.

Il ne reste désormais plus qu'à savoir quand le capitaine de la sélection slovaque va débarquer dans la capitale. Face aux difficultés défensives affichées par l’équipe de Christophe Galtier dans cette deuxième partie de saison, les dirigeants parisiens ont résolu de précipiter la signature de Skriniar pour cet hiver. Mais même si son joueur ne dispose plus que de six mois de contrat, l’Inter Milan ne compte pas le brader.

PSG Mercato : Milan Skriniar, c’est 20M€ ou rien

Ce lundi, le journaliste Fabrice Hawkins confirme la volonté du Paris Saint-Germain de récupérer Milan Skriniar dans les prochaines 48 heures. Selon le spécialiste mercato de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a transmis une nouvelle offre de 10 millions d’euros, plus des bonus facilement atteignables, aux dirigeants milanais pour boucler le transfert de l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes. Malheureusement pour les Rouge et Bleu, les Nerazzurri ne l’entendent pas de cette façon.

En effet, Fabrice Hawkins assure que l’Inter Milan est disposé à laisser filer Milan Skriniar d’ici mardi avant minuit, mais seulement contre un chèque d’un montant de 20 millions d’euros. Toujours selon la même source, « les discussions vont reprendre ce lundi », mais le Paris SG ne compte pas investir plus de 15 millions d’euros, bonus inclus, dans cette affaire. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.