PSG Mercato : Le transfert de Skriniar finalisé dans 48 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2022 à 21:45

PSG Mercato : À peine la signature de Nordi Mukiele enregistrée, Luis Campos pourrait boucler le transfert de Milan Skriniar de l’Inter vers le Paris SG.

PSG Mercato : L’Inter Milan finalement prêt à laisser filer Milan Skriniar ?

À un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, le défenseur central Milan Skriniar est la priorité du Paris Saint-Germain sur ce mercato estival. Si le dossier semblait bloqué eu égard à l’intransigeance des deux clubs, le Corriere dello Sport assure ce jeudi que le Champion de France a encore une chance de réaliser le transfert de l’international slovaque de 27 ans.

Le média transalpin explique notamment que « Zhang, le PDG de l'Inter, veut boucler le mercato des Nerazzurri et attend une vente entre 60 et 80 millions d’euros. Skriniar attend. » Toujours selon la même source, Luis Campos insiste toujours pour Skriniar et l’affaire pourrait « se décanter aujourd'hui ou demain. » Mais les positions des deux clubs ne se sont pas encore rapprochées sur ce dossier.

PSG Mercato : Rendez-vous décisif entre le Paris SG et l’Inter pour Skriniar

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain accélère son recrutement. À en croire les renseignements du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, « un rendez-vous a bien eu lieu entre le PSG représenté par Antero Henrique, et l'Inter, représenté par Paolo Busardo, agent de Bremer. Contacts positifs, pas encore d'accord total. Les négociations vont continuer. Confiance des deux côtés pour que le deal se fasse. » Pour laisser partir son roc défensif, le club lombard reste sur sa position initiale et réclame toujours 70 millions d’euros, là où le PSG ne propose que 55 millions d’euros, hors bonus.

« Dans ce contexte, les conditions d'une arrivée de Skriniar à Paris semblent de plus en plus difficiles à réunir», souligne le journal sportif L’Équipe. Toutefois, Santi Aouna maintient que la confiance règne des deux côtés pour que le deal se fasse. De nouveaux contacts sont prévus « dans les prochaines heures entre le PSG et l'Inter pour Skriniar. Paris est confiant pour que le dossier aille au bout. »

Affaire à suivre donc…