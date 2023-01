FC Lorient Mercato : Après Moffi, un autre attaquant quitte le FCL

Publié par Jules le 31 janvier 2023 à 17:14

Le FC Lorient est au cœur du mercato hivernal. Alors que Terem Moffi a rejoint l'OGC Nice aujourd'hui, un autre attaquant va quitter le FCL.

Plus tôt dans la journée, l'OGC Nice a officialisé l'arrivée de Terem Moffi en provenance du FC Lorient. Un dossier qui aura occupé beaucoup d'espace ces derniers jours, mais qui a enfin abouti. Néanmoins, le FCL, ne compte pas s'arrêter là. Tandis que le club a déjà perdu l'attaquant nigérian, mais aussi Dango Ouattara, qui a rejoint Bournemouth il y a quelques semaines, les Merlus devraient enregistrer un nouveau départ offensif dans les dernières heures du mercato.

Sur le départ depuis plusieurs jours, Adrian Grbic va bel et bien quitter le club. Arrivé contre 9,5 millions d'euros en 2020 en provenance du Clermont Foot, le buteur autrichien ne s'est jamais imposé au FC Lorient et va quitter la Bretagne dans la journée. Apparu à trois reprises depuis le début de la saison, pour un but en Coupe de France, le joueur était sur les tablettes de plusieurs écuries de Ligue 2, mais aurait finalement tranché quant à sa future destination.

FC Lorient Mercato : Adrian Grbic est arrivé à Valenciennes

Ces derniers jours, trois clubs se battaient pour récupérer Adrian Grbic, devenu indésirable au FC Lorient, lors de ce mercato hivernal. Caen, Dijon et Valenciennes voulaient tenter de relancer l'Autrichien de 26 ans. Tandis que Caen était proche de conclure un accord avec le buteur, c'est finalement au Valenciennes que ce dernier devrait finir sa saison. Selon les informations du Parisien, le joueur serait en train de passer sa visite médicale dans le Nord et pourrait signer un contrat dans la foulée avec l'actuel 12e de Ligue 2.

Adrian Grbic va donc rejoindre Valenciennes dans le cadre d'un prêt en provenance du FC Lorient. Pour le moment, on ne sait pas si l'opération comprend une éventuelle option d'achat pour le VAFC. Ce qui est néanmoins certain, c'est que, sauf un retournement de situation, l'Autrichien va quitter les Merlus, à l'inverse d'Ibrahima Koné, qui devrait rester au club pour la fin de saison.