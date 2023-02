FC Barcelone Mercato : C'est fait, le Barça acte un renfort important

Publié par Jules le 01 février 2023 à 11:15

Alors que le FC Barcelone s'est montré assez inactif durant le mercato hivernal, le Barça a tout de même enregistré un renfort important.

Très actif sur le marché des transferts cet été, le FC Barcelone s'est montré bien plus prudent durant le mercato hivernal. Et pour cause, le Barça n'a officialisé aucune recrue durant le mois de janvier. Quelques joueurs ont tout de même quitté le club, notamment Gerard Piqué, qui a pris sa retraite et Memphis Depay, qui s'est engagé avec l'Atlético Madrid il y a quelques semaines. Hier soir, les Blaugranas ont également annoncé le départ d'Hector Bellerin, qui rejoint le Sporting Portugal.

Dans le sens des arrivées, les quelques pistes explorées par le FC Barcelone ne se sont pas concrétisées. Tandis que le club avait montré un intérêt pour Sofyan Amrabat et Julian Araujo à la fin du marché des transferts, les deux joueurs n'ont pas posé leurs valises au Barça. Entre les problèmes économiques du club, et le souhait de Xavi de ne pas bousculer un effectif qui fonctionne bien, le FC Barcelone est donc resté muet dans le sens des arrivées.

FC Barcelone Mercato : Le Barça enregistre enfin Gavi

Néanmoins, le FC Barcelone a pu profiter du mois de janvier pour avancer sur plusieurs dossiers en interne. L'un d'eux, le plus important peut-être, mène à Gavi. Depuis plusieurs semaines, le Barça faisait des pieds et des mains pour enregistrer le jeune talent espagnol. Comme l'a annoncé le club par le biais d'un communiqué, c'est désormais chose faite, et l'international espagnol devient officiellement un joueur de l'équipe professionnelle du FC Barcelone.

Une excellente nouvelle pour les Blaugranas qui ont finalement réussi à convaincre la Liga de valider l'enregistrement de Gavi en tant que joueur professionnel du Barça. Le jeune milieu de terrain espagnol portera le numéro 6, l'ancien numéro de son entraîneur actuel, Xavi Hernandez.