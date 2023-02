OGC Nice : Le Gym compte plusieurs absents face au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 01 février 2023 à 16:45

Sur une bonne série depuis que Didier Digard a pris l'équipe en main, l'OGC Nice se déplace à Lens mais fait face plusieurs absents.

L'OGC Nice a retrouvé des couleurs depuis plusieurs semaines. Sur les trois derniers matches de championnat, le Gym s'est imposé à deux reprises, d'abord face à Montpellier 6-1, puis face au LOSC dimanche dernier 1-0 à l'Allianz Riviera. Entre-temps, les Aiglons ont obtenu un match nul satisfaisant à Reims 1-1.

Grâce à ces bons résultats à répétition, l'OGC Nice retrouve des couleurs au classement et occupe désormais la 10e place du championnat, à 9 points de l'Europe. Pour s'assurer une bonne deuxième partie de saison en Ligue 1, ainsi qu'en Conference League, le Gym s'est montré actif durant le mercato hivernal, avec notamment l'arrivée de Youssouf Ndayishimiye et plus récemment celle de Terem Moffien provenance du FC Lorient.

Désormais, l'OGC Nice va devoir confirmer son regain de forme observé ces dernières semaines, et va être confronté à deux énormes tests. Dimanche prochain, les Aiglons se déplacent au Vélodrome pour défier l'OM, mais avant cela, le Gym se rend à Bollaert ce mercredi soir pour affronter le RC Lens.

OGC Nice : Nicolas Pépé, Youcef Atal et Marcin Bulka absents à Lens

Pour ce périlleux déplacement à Bollaert ce mercredi soir, l'OGC Nice devra à nouveau se passer des services de plusieurs tauliers. Touché au genou depuis samedi dernier, Nicolas Pépé ne fera pas le voyage avec ses coéquipiers. Même son de cloche pour Youcef Atal, sorti au bout de 13 minutes face à Lille dimanche dernier, alors qu'il revenait de blessure.

Le latéral algérien souffre d'une douleur aux ischio-jambiers et doit observer une période de repos d'après les annonces de l'OGC Nice. Enfin, toujours blessé à l'épaule depuis la fin octobre, le gardien polonais Marcin Bulka ne sera pas présent à Lens.