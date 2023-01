OGC Nice Mercato : C'est officiel, Terem Moffi signe au Gym !

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 17:08

C’est désormais officiel, Terem Moffi est un joueur de l’ OGC Nice. Il est prêté au Gym jusqu’en juin, avec une option d’achat obligatoire.

Après plusieurs joueurs de tractations et de rebondissements, l’ OGC Nice et le FC Lorient ont fini par tomber d’accord pour le transfert de Terem Moffi, sur la base d’un prêt de six mois, assorti d'une option d’achat obligatoire. Le buteur des Merlus, aussi 2e meilleur buteur de la Ligue 1 (12 buts en 18 matches disputés) derrière Kylian Mbappé (13 buts), va ainsi finir la saison au Gym.

L’avant-centre de 23 ans vient prendre la place d’Andy Delort, lui aussi prêté par le Gym au FC Nantes, dans les mêmes conditions contractuelles que son successeur à Nice. L’ OGC Nice se réjouit de la signature de Terem Moffi, un joueur « rapide, puissant et un redoutable finisseur. Nous sommes ravis que la détermination de Terem à signer à l’OGCN, combinée à la nôtre, ait pu aboutir à cette conclusion. Le soutien de notre propriétaire a également été précieux. C’est un investissement à la mesure de nos ambitions », a souligné le président Jean-Pierre Rivère.

OGC Nice Mercato : Florent Ghisolfi se félicite de l'arrivée de Moffi

Quant au nouveau directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, il assure que l’attaquant débarqué du FC Lorient est celui qui manquait au sein de l’équipe de Didier Digard. « Par rapport aux idées que l’on veut mettre en place et à l’identité de jeu que l’on veut instaurer, il est l’attaquant idéal », a-t-il indiqué avant de décrire le profil du Nigerian.

« Terem Moffi est capable de jouer dos au but, de prendre la profondeur. C’est un attaquant moderne, très rapide, très puissant. Il a de l’expérience, se bat pour l’équipe, il est capable de multiplier les courses en conservant sa lucidité dans la zone de vérité. En Ligue 1, c’est déjà une référence. Un nouveau palier l’attend à Nice, où il découvrira la coupe d’Europe au printemps prochain et sera un des hommes forts des ambitions élevées du club. »