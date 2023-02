OM Mercato : Longoria entame une révolution historique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 février 2023 à 21:33

La révolution tant attendue à l’ OM se concrétise de plus en plus. Et elle porte l’empreinte d’un homme, celle de Pablo Longoria.

« Nous sommes ici pour faire un travail d’équipe et ce n’est pas quelque chose d’individuel ». Cette phrase remplie d’humilité est celle du président de l’ OM, Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol refuse toujours de tomber dans l’autosatisfaction. Pourtant, force est de constater que l’homme de 35 ans réalise un travail remarquable à la tête de l’Olympique de Marseille.

Arrivé à l’ OM en juin 2020 en qualité de directeur sportif, Pablo Longoria a progressivement pris de l’influence dans le club phocéen grâce à la qualité de son travail. Il a ainsi été promu à la présidence de l’Olympique de Marseille suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud en février 2023.

Depuis sa nomination, Pablo Longoria a réussi à imposer sa vision à l’ OM avec un apaisement dans les relations avec les supporters et en multipliant de jolis coups sur le marché des transferts. Le président marseillais l’a encore démontré cet hiver, en bouclant l’arrivée de trois nouvelles recrues et pas des moindres.

OM Mercato : Jérôme Rothen s’enflamme pour le travail de Longoria

S’il était difficile d’imaginer un mercato sensationnel dans la cité phocéenne il y a un mois de cela, la direction de l’ OM est parvenue à boucler de belles signatures. Ruslan Malinovskyi a été le premier à rejoindre l’Olympique de Marseille cet hiver, suivi du crack marocain Azzedine Ounahi. Dans les derniers instants du mercato hivernal, l’ OM a aussi bouclé le transfert de Vitinha contre un chèque de 32 millions d’euros.

L’international portugais est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club. Une fin de mercato exceptionnelle qui permettra surtout à Igor Tudor de compter sur des renforts de taille en cette seconde partie de saison. 3e de Ligue 1, l’ OM semble suffisamment armé pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions et viser même le titre en championnat. Et ce n’est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a fait part de son enthousiasme par rapport au recrutement de l’ OM. Il a davantage mis en avant le travail réalisé par le président Pablo Longoria. « Je ne sais pas si le grand OM est de retour, mais le club est compétitif », a analysé Jérôme Rothen. Pour l’heure, l’OM est encore en lice dans deux compétitions : le championnat et la Coupe de France. Les Marseillais comptent tout donner pour atteindre leur objectif cette saison.