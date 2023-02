PSG Mercato : L'énorme coup de gueule d'une recrue de Campos

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 05:03

Le PSG s’est imposé mercredi sur la pelouse du Montpellier Hérault. Une recrue estivale a exprimé sa frustration sur sa situation.

Après deux faux pas, le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire. Mercredi, le PSG a renoué avec le succès sur la pelouse du Montpellier Hérault SC. Les Parisiens se sont imposés (3-1) contre les Héraultais. Fabien Ruiz, Lionel Messi et Warren Zaïre-Emery sont les buteurs du Paris SG. Christophe Galtier a perdu deux cadres lors de cette rencontre. Auteur de deux penaltys ratés lors de cette rencontre, Kylian Mbappé est sorti sur blessure dès la 20e minute. Sergio Ramos quittera aussi les siens après un duel aérien. Au registre des points noirs, il faut également mentionner la sortie de Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais a exprimé une certaine frustration sur sa situation à Paris.

PSG Mercato : Renato Sanches affiche une énorme frustration

Titularisé contre le MHSC, Renato Sanches réclame davantage de temps de jeu. Le Portugais recruté lors du dernier mercato estival a surtout dû composer lors de la phase aller avec ses pépins physiques. De retour à son meilleur niveau, il demande davantage de temps de jeu à son entraîneur, lequel l’a déjà côtoyé à Lille lorsqu’ils avaient fini champions de France en 2021. « J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c’est un peu compliqué, c’est un peu frustrant parce que c’est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus... », a indiqué l’ancien Lillois cité par L’Équipe. Lequel accepte néanmoins les choix de Christophe Galtier.

Contre Montpellier, Renato Sanches disputé son 17e match de la saison (602 minutes). Il n’a été titularisé qu’à quatre reprises. D’où son cri du cœur. Reste à savoir s’il sera exaucé au vu de la concurrence au PSG.