ASSE : Un grand danger plane au dessus des Verts

Publié par Jules le 02 février 2023 à 09:03

Tandis que l'ASSE vient d'enchaîner deux défaites de suite, la situation des Verts pourrait cependant s'aggraver lors des prochains matchs de Ligue 2.

La situation se tend de plus en plus à l'ASSE ces dernières semaines. Alors que le Verts avait réussi un assez bon début d'année 2023, tout semble s'effriter à l'AS Saint-Etienne ces derniers jours. En effet, les hommes de Laurent Batlles viennent de subir deux défaites de rang, l'un après un retournement de situation contre le FC Sochaux (2-3), et l'autre au terme d'un match insipide des Stéphanois sur la pelouse du SC Bastia (2-0).

Ainsi, l'ASSE pointe à la 19e place de Ligue 2, et n'ont engrangé que 18 points en 21 rencontres depuis l'entame de la saison. Les Stéphanois vont donc devoir se relancer rapidement pour espérer obtenir leur maintien en juin prochain. La mission ne sera pas évidente pour Laurent Batlles, dont l'avenir à Sainté est déjà remis en cause. Premier élément de réponse ce samedi, à 15h, puisque l'AS Saint-Etienne affronte le FC Annecy à domicile.

ASSE : Plusieurs joueurs pourraient être suspendus

Comme si la situation n'était pas assez tendue à l'ASSE ces derniers jours, plusieurs joueurs de Sainté joueront le prochain match avec une épée de damoclès au-dessus de la tête. Effectivement, 5 joueurs de Laurent Batlles ont déjà reçu 2 cartons jaunes sur une période de moins de 10 rencontres. En cas de nouvel avertissement, ils pourraient donc être suspendus pour la prochaine rencontre face au Dijon FCO dans un peu plus d'une semaine.

Le risque est donc grand à l'ASSE de perdre un nouveau joueur à cause d'une suspension. C'est le cas d'Anthony Briançon, de Mickaël Nadé, de Mathieu Cafaro, de Lenny Pintor, et de Gaëtan Charbonnier, arrivé cet hiver, et qui a déjà écopé de deux cartons jaunes en seulement 6 matchs avec le maillot vert.