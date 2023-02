OL : Après Brest, Alexandre Lacazette monte au créneau

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 16:43

Peu inspiré à l'image de son équipe lors du match nul de l' OL face à Brest, Alexandre Lacazette est monté au créneau après la rencontre.

Les doutes n'ont pas été effacés bien longtemps à l' OL. Victorieux à Ajaccio le week-end dernier, permettant aux joueurs de quelque peu souffler, les Gones avaient rendez-vous avec le Stade Brestois mercredi soir, dans un climat toujours assez tendu au Groupama Stadium.

Malgré une large domination tout au long de la rencontre et un total de 28 tirs tentés, l' OL n'est jamais parvenu à trouver le chemin des filets et a dû se contenter d'un triste 0-0 face au 15e de Ligue 1. Un résultat qui a forcément provoqué une petite bronca de la part des nombreux supporters lyonnais présents mercredi soir, qui ne cessent de demander la démission de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot.

Les deux hommes sont accusés de ne pas tenir leurs promesses faites en début de saison, notamment en terme de recrutement, où l' OL n'a pas vraiment fait de miracle que ce soit l'été dernier ou cet hiver. La seule satisfaction des deux derniers mercatos lyonnais se nomme Alexandre Lacazette. Le capitaine des Gones, revenu au club en juin dernier, est l'un des seuls à essayer de remettre l' OL sur de bons rails.

OL : Alexandre Lacazette sort du silence sur la situation à Lyon

Dans un récent entretien accordé à So Foot et paru ce jeudi, le capitaine et attaquant de l' OL, Alexandre Lacazette, est revenu sur la situation actuelle de Lyon, et a poussé un petit coup de gueule sur l'ADN OL autour duquel les dirigeants ont établi le dernier mercato estival en faisant revenir des anciens de la maison lyonnaise.

"Je pense qu’il faut arrêter avec ça. On l’a eue parce qu’à une période où le club allait mal, on a utilisé beaucoup de joueurs du centre et ça a permis à l’équipe de rester en haut. Nous avions forcément cet ADN parce que nous étions quasiment tous issus du centre et que nous avions compris le projet, mais là, même si nous sommes encore nombreux à avoir été formés ici, la plupart des joueurs sont très jeunes et encore en période d’apprentissage."

Derrière, face à une affirmation disant que faire revenir les anciennes gloires d'un club ne fonctionnait pas, le capitaine de l' OL a utilisé plusieurs exemples pour contredire les propos du journaliste de So Foot. "Ça ne marche pas…Je viens d’arriver, quand même ! Quand ils font le Final 8, c’est Juni le directeur sportif, non ? Et puis dans ce cas-là, on peut dire pareil d’Arsenal. À chaque fois, ils font revenir des anciens, dans le staff, chez les coachs des jeunes, des dernières années avec Arteta." Les dirigeants lyonnais devraient grandement apprécier cette prise de position de la part de l'attaquant des Gones.