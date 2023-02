OL : La sortie accablante de Laurent Blanc après Brest

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 08:33

Laurent Blanc l’avait mauvaise après le nouveau faux pas de l’ OL. Mercredi, Lyon a été accroché à domicile par le Stade Brestois.

L’Olympique Lyonnais a du mal à enchaîner. Vainqueur de l’AC Ajaccio (0-2) samedi, l’ OL a été freiné ce mercredi par le Stade Brestois. Lyon a été contraint au partage des points par le SB29. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge (0-0). Un nouveau faux pas qui condamne les Gones à la 10e place au classement et les éloigne davantage des places européennes. Rien de rassurant au moment où Laurent Blanc attend décrocher une qualification pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Dans ce sens, il a reçu quelques renforts de la part de sa direction lors du mercato d’hiver. Au sortir du nul de l’ OL, le Cénévol a livré son analyse. Il exprime une certaine frustration vis-à-vis de ses poulains.

OL : Laurent Blanc accable ses attaquants après Brest

Pour Laurent Blanc, ses attaquants ont pêché dans la finition contre le Stade Brestois. « Nous manquons d’efficacité. Nous avons des joueurs qui doivent avoir de l’agressivité pour marquer. Je sens que certains ne font pas le geste qu’il faut. Il faut des tueurs. Et le déroulement du match ne serait pas le même. C’est ce but qu’il faut marquer, même un but de raccroc, il faut marquer », a déploré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse.

Il a été rejoint en zone par Maxence Caqueret. Le milieu de terrain pointe les carences de l’ OL. « On a fait un bon match, maîtrisé du début à la fin. On a pêché dans la finition. C’est frustrant. On récupérait vite la balle. Il manquait la petite chose qui est la plus importante dans le football : mettre le ballon au fond », a noté le Baby-Gone. Reste maintenant à Lacazette & co de rectifier le tir lors du déplacement sur la pelouse Troyes ce samedi.