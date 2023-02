ASSE Mercato : Ibrahim Sadiq justifie l'échec de son transfert à Sainté

Publié par ALEXIS le 02 février 2023 à 19:53

Deux jours après son transfert raté à l’ ASSE, Sadiq a donné la raison de l’échec de l’opération de dernière minute qui n’a pas abouti à une signature.

Ibrahim Sadiq (22 ans) aurait pu être la 8e recrue hivernale de l’ ASSE, mais il n’a finalement pas signé chez les Verts. Il avait pourtant fait le déplacement de Suède à Saint-Etienne, mardi, date butoir du mercato d’hiver et avait satisfait à la visite médicale. Selon les informations livrées mercredi par France Bleu Saint-Etienne Loire, les dirigeants de l' ASSE sont retirés du dossier dans les dernières minutes, en raison « des demandes inadmissibles » de la part de l'entourage de l’ailier droit de BK Häcken.

« Au dernier moment mardi soir, des intermédiaires surgissent dans ce dossier, avec des demandes financières multipliées par deux, visiblement », a fait savoir la radio. En réaction à l’échec du transfert de Ibrahim Sadiq, le directeur sportif du club de D1 suédoise, Martin Ericsson, s’était étonné de la situation. « Nous sommes aussi surpris que tout le monde. Lorsque nous laissons partir un joueur, nous pensons que ce sera un accord. Nous sommes surpris parce que nous croyions à un accord », a-t-il déclaré dans le média Göteborgs-Posten.

ASSE Mercato : Ibrahim Sadiq, « c’est moi qui ne voulais plus signer »

Ce jeudi, l’attaquant ghanéen a réagi à son tour sur la fin, un peu confuse, de son transfert avorté. « Je suis allé en France mardi matin. Tout était bien quand j’ai fait mon test médical. Mais je me suis dit que ce n’était pas le bon moment pour moi de quitter Häcken. Je ne me sentais plus de quitter Häcken. Je ne voulais pas signer pour cette équipe (ASSE) parce que j’avais le mauvais pressentiment que ce n’était pas le bon moment pour partir », a expliqué Ibrahim Sadiq, tout en niant les prétendues interférences des ses proches dans le dossier : « Ce n’était pas une question d’argent, c’est moi qui ne voulais plus boucler. Je préfère finalement partir à l’été. »