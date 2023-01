ASSE Mercato : C'est fait, un ailier arrive à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 14:45

La fin du mercato de l’ ASSE s’emballe. Un ailier droit, réclamé par Laurent Batlles, serait en route, en provenance du championnat suédois.

Lundi, Loïc Perrin a fait une importante annonce sur la fin du mercato hivernal de l' ASSE. Il a confirmé que le club ligérien s'intéresse à des pistes pour boucler son marché. « On espère que le mercato n’est pas terminé pour nous. On discute avec des joueurs et on verra les opportunités qu’on aura sur ces derniers jours », a-t-il indiqué, lundi, lors de la présentation de Lamine Fomba en conférence de presse.

Avant le coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles avait dévoilé des indices sur le poste qu’il veut renforcer en priorité. Il a indiqué qu'il cherche un joueur « dans le couloir droit, qui peut amener quelque chose de différent » à son équipe.

ASSE Mercato : Ibrahim Sadiq va passer sa visite médicale

Pour satisfaire la demande de l’entraîneur des Verts, les recruteurs du club seraient en passe de faire venir un ailier droit évoluant au BK Häcken en D1 suédoise. Selon les échos de la presse suédois, rapportés par Peuple-Vert, les dirigeants de l’ ASSE s’activent en coulisse pour recruter Ibrahim Sadiq (22 ans), dans les dernières heures du mercato hivernal.

Alors que les médias suédois apprennent que l’Espoir ghanéen a quitté le centre d'entraînement de Marbella, où son club est en stage, pour rallier Saint-Etienne et passer sa visite médicale, le média spécialisé assure que le joueur est bel et bien en route vers Saint-Etienne. Les dernières heures avant minuit s’annoncent donc décisives pour l’ ASSE, qui cherche aussi un défenseur central en renfort.

L' ASSE a déjà recruté six nouveaux joueurs cet hiver, dans tous les compartiments de jeu. Gauthier Larsonneur (gardien de but), Dennis Appiah (arrière droit), Niels Nkounkou (arrière gauche), Lamine Fomba (milieu défensif), Kader Bamba (ailier) et Gaëtan Charbonnier (avant-centre).