OM Mercato : Les aveux de Longoria sur le départ de Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 02 février 2023 à 20:53

Présent en conférence de presse, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a lâché quelques confidences sur le transfert de Bamba Dieng à Lorient.

Si l’OM a bouclé la signature de trois recrues cet hiver, le club phocéen est aussi parvenu à se séparer de six joueurs. Bamba Dieng fait partie de cette liste de départs. Après de longs jours d'attente et une visite médicale mitigée, l’international sénégalais a finalement rejoint le FC Lorient durant ce mercato hivernal.

L’attaquant de 22 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2025 avec le FC Lorient. Le montant de son transfert est estimé à environ 10 millions d’euros. En grande difficulté à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng tentera de relancer sa carrière chez les Merlus. Présent en conférence de presse ce jeudi, pour la présentation à la presse d'Azzedine Ounahi et Vitinha, Pablo Longoria est revenu sur les circonstances de son départ.

OM Mercato : Pablo Longoria souhaitait prolonger Bamba Dieng

Le président de l’ OM a en effet avoué qu’il souhaitait prolonger le contrat de Bamba Dieng. Des négociations avaient débuté entre les deux parties dans ce sens. « On voulait le prolonger », a confié Pablo Longoria devant les médias. Sauf que le jeune joueur avait visiblement déjà arrêté sa décision. Après son départ manqué à l’OGC Nice lors du dernier mercato estival, l’attaquant sénégalais a bien compris qu’il lui serait très difficile de retrouver du temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor.

Malgré les tentatives d’étendre son bail, Bamba Dieng souhaitait impérativement quitter l’ OM cet hiver. Alors lorsque l’offre du FC Lorient s’est présentée, il était hors de question pour lui de tergiverser. « Lorient nous a transmis une offre et son agent a dit que le joueur voulait partir. Il faut être humain » a reconnu Pablo Longoria.

Et si les Merlus souhaitaient faire baisser son prix en raison d’une anomalie détectée à son genou, la direction de l’ OM s’est montrée inflexible dans les négociations. Les Marseillais ont finalement touché un joli sur son départ. « On l'a vendu plus cher que ce qu'on comptait le faire l'été dernier », s’est félicité Pablo Longoria.