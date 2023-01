OM Mercato : Le gros coup de bluff du FC Lorient pour Dieng

Publié par Jules le 27 janvier 2023 à 09:33

Tandis que Bamba Dieng pourrait quitter l' OM dans les prochains jours, le joueur a d'ores et déjà passé sa visite médicale ce jeudi au FC Lorient.

En parallèle du dossier Terem Moffi qui lie l' OM au FC Lorient depuis plusieurs semaines, les deux clubs négocient pour l'arrivée de Bamba Dieng en Bretagne cet hiver. De base, les Phocéens souhaitaient inclure le jeune attaquant sénégalais de 22 ans dans le deal pour faciliter l'arrivée de l'attaquant des Merlus. Finalement, alors que le dossier menant à l'international nigérian devenait de plus en plus compliqué pour l'Olympique de Marseille, les dirigeants du club ont décidé de séparer les deux opérations, ce qui a permis au FCL d'avancer beaucoup plus vite pour tenter de boucler l'arrivée de l'avant-centre sénégalais.

Ainsi, les discussions ont abouti entre l'OM et le FC Lorient, et l'opération est toute proche d'être finalisée entre les deux clubs. Hier, Bamba Dieng était d'ailleurs à Lorient pour passer sa visite médicale avant de quitter l'Olympique de Marseille. Néanmoins, tout ne s'est pas passé comme prévu, et les médecins lorientais se sont inquiété, notamment en ce qui concerne le genou du Sénégalais. Effectivement, ce dernier a une vis dans un genou, ce qui aurait refroidi les Merlus.

OM Mercato : Le FC Lorient savait pour le genou de Bamba Dieng

Comme le révèle L'Équipe, Bamba Dieng a bel et bien une vis dans le genou, mais le quotidien sportif tempère cette information, insistant sur le fait que cela n'empêche pas l'attaquant de jouer au football. De plus, Pablo Longoria aurait été très clair sur ce sujet, et aurait transmis tous les dossiers médicaux du joueur au FC Lorient. Tout cela pourrait n'être qu'une stratégie de la part du club breton pour tenter de recruter le joueur de l'OM à moindres frais, en jouant sur un pépin physique pour faire baisser le prix du Sénégalais cet hiver.

Tandis que l'accord était presque conclu entre l'OM et le FC Lorient pour Bamba Dieng, qui devait quitter la cité Phocéenne contre environ 10 millions d'euros, les Merlus auraient tenté de négocier au dernier moment, insistant pour baisser le tarif à 5 millions d'euros. De leur côté, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne se sont pas laissé berner par le club breton, et ne veulent pas accepter l'offre des Lorientais, ce qui explique pourquoi le joueur ne s'est toujours pas engagé au FCL. Néanmoins, contrairement à ce qui a pu se dire, les négociations entre les deux clubs ne sont pas rompues, et le dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours.