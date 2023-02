OL Mercato : Un flop livre les dessous de son départ de Lyon

Publié par Ange A. le 03 février 2023 à 06:33

L’ OL s’est débarrassé de certains éléments peu en réussite cet hiver. Romain Faivre s’est exprimé sur son départ à Lorient.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est emballé dans les derniers jours. Deux renforts se sont ajoutés à Dejan Lovren lors de cette fenêtre des transferts. Amin Sarr et Jeffinho ont fait l’objet de transferts. Dans le sens des départs, plusieurs départs ont également été actés. Sans avenir à l’ OL, Julian Pollersbeck a rejoint le FC Lorient sous la forme d’un prêt. Comme lui, Romain Faivre a fait l’objet d’un prêt chez les Merlus. Le milieu offensif peine à répondre aux attentes du club rhodanien depuis sa signature en provenance de Brest il y a un an. Au micro de Ouest France, l’ancien Brestois, un temps courtisé par l’AC Milan, est revenu sur sa signature à Lorient. Il confie notamment que Laurent Blanc était opposé à son départ.

OL Mercato : Les raisons du départ de Romain Faivre à Lorient

Malgré la volonté de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur de le conserver, Romain Faivre s’est résolu à rejoindre le FC Lorient. Le milieu âgé de 24 ans reconnaît ses difficultés chez les Gones, d’où le besoin de se relancer ailleurs cette saison. « Lyon voulait que je reste, le coach a dit qu’il m’aimait beaucoup. Mais c’était compliqué à l’OL. J’avais besoin d’aller ailleurs pour retrouver du plaisir et du temps de jeu [3 titularisations depuis le début de la saison]. Et remontrer qui je suis. Je voulais rester en France », a indiqué le joueur également passé par l’AS Monaco.

Parti à Lorient, Romain Faivre assure avoir également été approché par le LOSC. Mais le discours des Merlus avait déjà séduit le milieu offensif. « J’ai parlé avec Lille, son président. Il y a eu d’autres pistes, mais j’ai vite coupé court, car je voulais Lorient depuis le début », assure le Lyonnais encore sous contrat jusqu’en 2026.