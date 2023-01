OL Mercato : L'Olympique Lyonnais boucle le départ de Romain Faivre

Publié par Jules le 27 janvier 2023 à 12:53

Peu utilisé depuis le début de la saison à l' OL, Romain Faivre va quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Cela fait plusieurs jours déjà que Romain Faivre semble plus que jamais sur le départ à l' OL. Et pour cause, le milieu offensif arrivé l'hiver dernier n'a pris part qu'à 10 rencontres de Ligue 1 cette saison, la grande majorité en tant que remplaçant. Ainsi, l'Olympique Lyonnais, qui veut affiner son effectif et laisse de la place aux jeunes du centre de formation, souhaite se débarrasser de l'ancien joueur du Stade Brestois. Alors que les Gones ont laissé partir Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais, il devrait en être de même pour le milieu de terrain de 24 ans.

Depuis le début du mercato hivernal, Romain Faivre suscite l'intérêt de nombreux clubs français. Le LOSC, le RC Strasbourg, ou encore le FC Lorient ont tous tenté de récupérer le joueur. Au final, ce sont les Merlus qui sont plus proches que jamais de s'offrir le joueur de l' OL. Le FCL aurait déjà trouvé un accord avec les Gones pour l'arrivée du joueur formé à Tours.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais s'est mis d'accord avec Lorient pour Faivre

Sauf un retournement de situation, Romain Faivre pourrait s'engager avec le FC Lorient dans les prochaines heures. Comme le révèle Foot Mercato ce vendredi, les deux clubs se sont mis d'accord pour un prêt payant de six mois. L' OL, qui aurait préféré un transfert sec, devra donc se contenter de cela pour le moment.

Dans un premier temps, le FC Lorient avait proposé un prêt payant estimé à 200 000 euros, plus 500 000 euros de bonus. Une proposition refusée par l' OL. Les négociations ont finalement abouti sur un accord autour d'un million d'euros pour le prêt payant de Romain Faivre. Le joueur devrait donc quitter les Gones dans les prochaines heures pour rejoindre le club breton.