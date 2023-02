Mercato OL : Nouvelles révélations de Lacazette sur son retour

Publié par Ange A. le 03 février 2023 à 08:03

Alexandre Lacazette est encore revenu sur sa signature à l’ OL. Il confirme l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1 et même du Moyen-Orient.

L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup l’été dernier avec la signature d’Alexandre Lacazette. L’attaquant tricolore alors en fin de contrat à Arsenal a signé son retour à l’ OL, son club formateur. Un joli deal pour le club de Jean-Michel Aulas qui récupère son Baby-Gone gratuitement. Il avait fait l’objet d’un transfert vers Arsenal en 2017 contre 53 millions d’euros. Dans les colonnes de So Foot, l’avant-centre aujourd’hui âgé de 31 ans est revenu sur sa décision de retourner à Lyon. Il confie pourtant avoir des touches chez des clubs rivaux en Ligue 1, en Liga et même dans le Golfe.

« Mon choix pour Lyon était fait depuis mars, il y avait juste quelques interrogations sur le fait de revenir, pour ne pas ruiner tout ce que j’avais fait ici dans le passé. C’était plutôt ça, ma réflexion. Après, il y avait un ou deux clubs au Moyen-Orient, mais c’est trop tôt. Je savais que je pouvais encore faire quelque chose en Europe », affirme le capitaine des Gones.

Mercato OL : Les raisons de la signature de Lacazette à Lyon

Alexandre Lacazette confie avoir un faible pour le championnat espagnol. Mais il ne souhaitait pas rejoindre La Liga pour le plaisir de quelques-uns. « La Liga, ça m’intéressait, mais j’avais envie d’être le projet d’un club et pas juste celui d’un entraîneur, parce que s’il part, il n’y a plus rien derrière. Et j’ai bien fait, parce que c’est ce qu’il s’est passé dans un des deux clubs espagnols en question », dévoile le buteur tout heureux de signer son retour à l’Olympique Lyonnais.

L’ancien Gunner réalise une belle campagne sur le plan personnel. Avec ses 15 réalisations et 4 offrandes en 23 apparitions, il est le Lyonnais le plus décisif cette saison. Seulement, l’ OL est à la peine et ne pointe qu’à la 10e place de Ligue 1 après 21 journées disputées.