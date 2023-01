OL Mercato : Lacazette lâche la vérité sur son retour à Lyon

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 04:07

De retour à l’ OL l’été dernier après son départ d’Arsenal, Alexandre Lacazette a livré son analyse sur la difficile saison des Gones.

Actuel 8e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est de nouveau dans le dur. Les Gones restent sur deux matchs sans victoire en championnat et voit les places européennes s’éloigner. Le club rhodanien a pourtant réalisé un mercato estival enchanteur en signant d’importants retours. Respectivement en fin de contrat à Arsenal et au Bayern Munich, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont retournés dans leur club formateur. L’ancien buteur des Gunners a même récupéré le brassard après son retour à Lyon. Avec ses 10 réalisations et une passe décisive, l’avant-centre de 31 ans est le Lyonnais le plus décisif cette saison. En conférence de presse, l’international tricolore aux 16 sélections (3 buts) s’est livré sur son retour et la saison de son équipe.

OL Mercato : Pas de regrets pour Lacazette après son retour chez les Gones

Au moment où Arsenal joue le titre cette année en Premier League, Alexandre Lacazette doit mener les Gones vers une désormais hypothétique place européenne en Ligue 1. Un objectif encore loin d’être à la portée de l’ OL avec sa triste 8e place en championnat. Mais pas de quoi nourrir des regrets pour le capitaine lyonnais. L’attaquant révèle qu’il s’attendait à un exercice difficile pour son retour à Lyon. Il espère juste que sa équipe réussira à sortir de cette mauvaise passe actuelle pour atteindre leur grand objectif de la saison.

« Je suis revenu avec plusieurs défis en tête. Je savais que ça allait être compliqué. Je crois toujours au projet du club et en mes partenaires; J’aimerais avoir plus d’occasions. À l’heure actuelle, le problème, c’est qu’on ne gagne pas nos matchs. C’est plus important que de me plaindre devant la presse », a déclaré le buteur lyonnais en marge de la réception du RC Strasbourg ce samedi (21h). La rencontre compte pour la 19e journée de Ligue 1.