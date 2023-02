SRFC : Une recrue met déjà la pression sur Genesio avant Lille

Publié par Ange A. le 03 février 2023 à 09:33

En marge de la réception du LOSC ce samedi, une recrue du SRFC s’est livrée sur sa signature et annonce la couleur pour ce choc.

Avec le départ de Kamaldeen Sulemana, le Stade Rennais a recruté en attaque. Le SRFC est allé piocher du côté de la Belgique en bouclant le transfert d’Ibrahim Salah. L’ailier marocain a été transféré à Rennes en provenance de La Gantoise contre 3 millions d’euros, hors bonus. Il s’est engagé avec les Rouge et noir jusqu’en 2027. Interrogé par les médias du club breton, le nouvel attaquant rennais n’a pas caché sa fierté de rejoindre la Bretagne.

Il reste d’ailleurs frappé par l’attention qu’il a reçue lors de sa présentation mercredi lors du carton contre Strasbourg (3-0). « J’étais vraiment trop heureux, c’est un petit rêve, un objectif que j’ai atteint. J’ai rendu fier mes parents et beaucoup de proches. Si je vois un sourire sur leur visage, ça me touche », assure le Marocain déjà tourné vers son prochain défi.

SRFC : Ibrahim Salah déjà d’attaque pour Lille

Après Karl Toko Ekambi contre Strasbourg, Bruno Genesio pourrait lancer sa dernière recrue contre le LOSC. Le SRFC (5e) reçoit Lille (6e) au Roazhon Par ce samedi pour la 22e journée de Ligue 1. L’ailier de 21 ans se dit d’ailleurs prêt pour étrenner le maillot de Rennes contre les Dogues. « Je suis impatient, excité. Je ne demande qu’à être sur le terrain et montrer ce que je peux faire. [...] Physiquement, je suis prêt. Maintenant, il faut juste me familiariser avec les joueurs à l’entraînement, savoir qui aime quoi, jouer dans les pieds, jouer long... Pour créer des affinités, cela ne sera pas un problème, je suis quelqu’un de très sociable. Je ne suis pas difficile, je m’adapte aux situations », indique-t-il. Reste plus qu’à savoir s’il sera lancé par son nouvel entraîneur ce samedi.