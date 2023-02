OL : Enorme coup dur pour Lyon avant Lille en Coupe de France

Publié par Jules le 03 février 2023 à 14:20

Tandis que l'OL affronte le LOSC en 8ème de finale de la Coupe de France mercredi prochain, les Gones viennent de recevoir une mauvaise nouvelle.

Depuis le début de saison, l'OL est à la peine en Ligue 1, et siège bien loin de ses ambitions de Coupe d'Europe cette saison. En effet, les Gones occupent actuellement la 10e place de Ligue 1, et accusent déjà un retard de 11 points sur le Stade Rennais, actuel 5e au classement. Une première partie de saison très compliquée pour l'Olympique Lyonnais, encore tenu en échec par Brest mercredi (0-0), qui voit ses rêves européens s'éloigner au fur et à mesure des matchs.

Dans cette situation très oppressante pour l'OL, la Coupe de France peut apparaître comme une bonne échappatoire afin d'oublier un peu les déboires de l'Olympique Lyonnais en championnat. Après avoir battu le FC Metz en 32e (2-1) et Chambéry en 16e de finale (0-3), les Gones devront désormais battre le LOSC ce mercredi dans le cadre de leur 8e de finale. L'objectif est clair, gagner cette rencontre importante pour espérer faire un très beau parcours en Coupe de France cette année.

OL : Déjà deux absents pour le choc face au LOSC

Comme l'a expliqué Alexandre Lacazette après le match nul face au Stade Brestois, les Gones doivent rapidement se remobiliser pour montrer un meilleur visage. Néanmoins, cela ne sera pas facile face au LOSC, d'autant plus que l'OL sera privé de deux éléments défensifs pour cette rencontre de Coupe de France qui pourrait marquer un tournant dans la saison lyonnaise en cas de victoire, mais aussi en cas de défaite.

Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant deux joueurs de l'OL. Avertis contre le SB29 cette semaine, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico seront suspendus pour le match de Coupe de France. Alors que Malo Gusto devrait reprendre sa place à droite de la défense lyonnaise, Laurent Blanc risque de devoir repositionner un de ses joueurs pour pallier l'absence de Tagliafico.