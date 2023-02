PSG : Le Paris SG va recevoir Toulouse avec une attaque décimée !

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2023 à 14:33

Pour la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 contre Toulouse FC, samedi à 17 heures, Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, va devoir se passer de plusieurs cadres et non des moindres.

Déjà privé de Kylian Mbappé et Marco Verratti, qui est suspendu après son carton rouge contre le Stade de Reims, le Paris Saint-Germain devra également faire sans Sergio Ramos et Neymar demain après-midi face à Toulouse, au Parc des Princes. À la veille de ce match comptant pour la 22e journée de Ligue 1, le club de la capitale a publié son traditionnel point médical et il concerne la star brésilienne et le défenseur central espagnol.

« Suite à une gêne à l’adducteur, Neymar Jr poursuit ses soins et les entraînements individuels. Il reprendra les séances collectives en début de semaine prochaine. Victime d’une contracture à l’adducteur, Sergio Ramos reprendra l’entraînement collectif avec le groupe en début de semaine prochaine », a écrit le Paris SG sur son site officiel.

Cela porte le total des absents parisiens à six pour la rencontre contre les hommes de Philippe Montanier. Kylian Mbappé, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Marco Verratti étant également absents pour cette affiche. D’ailleurs, le coach du Paris SG est revenu sur la polémique concernant l’utilisation de Mbappé.

PSG : Christophe Galtier se défend pour Kylian Mbappé

Présent en conférence ce vendredi midi, Christophe Galtier s’est exprimé sur la polémique soulevée par certains observateurs suite à la blessure de Kylian Mbappé. Pour le technicien français, l’international tricolore n’est pas victime d'un surmenage après la Coupe du monde au Qatar.

« Il sera absent pendant trois semaines, A-t-il trop joué ? Il y a de la fatigue générée automatiquement, je vois que c’est pareil dans d’autres clubs, mais les blessures font partie du métier. Cela fait partie de la compétition, surtout avec des joueurs internationaux. Évitable ? On a pris beaucoup de précautions pour son retour. Il est revenu progressivement après le Mondial. Cette blessure est arrivée sur un contact donc je ne pense pas qu’il ait trop joué. À partir du moment où vous jouez, rien n’est évitable », a expliqué Galtier.