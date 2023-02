ASSE : Un terrible coup dur confirmé à Saint-Etienne avant Annecy

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 18:03

L’ ASSE sera privée d’un joueur important lors de la venue du FC Annecy à Geoffroy-Guichard, samedi (15h). Batlles l’a annoncé en conférence de presse.

Lors de son passage devant les médias, en vue du match de l’ ASSE contre le FC Annecy, Laurent Batlles a confirmé l’absence de Gaëtan Charbonnier : « Gaëtan Charbonnier sera absent à cause de son dos » a-t-il fait savoir. L’attaquant recruté à l’AJ Auxerre en Ligue 1, à la mi-décembre, a disputé 6 matchs avec l’AS Saint-Etienne et a été décisif. Il a été l’auteur du but égalisateur des Verts contre le SM Caen (1-1) et des victoires respectives sur Laval (1-0) et Niort (1-0).

Touché au dos, et incertain lors du déplacement à Bastia, Gaëtan Charbonnier avait finalement été retenu dans son groupe de l' ASSE. Il avait même été titulaire et capitaine contre le Sporting Club au stade Armand-Cesari, mardi. L’avant-centre et les Verts s’étaient inclinés (2-0) en Corse, lors de la 21e journée de Ligue 2.

Ayant subi deux défaites consécutives à l'entame de la phase retour du Championnat, l’entraîneur de l’ ASSE pourrait remanier son équipe de départ. Vu l'absence des blessés : Anthony Briançon, Kader Bamba et évidemment Charbonnier : « Il y aura peut-être d'autres changements que seulement Charbonnier. On doit encore réfléchir à certains ajustements contre Annecy. »

ASSE : Mateo Pavlovic absent du groupe contre Annecy

Concernant la dernière recrue hivernale des Verts, Mateo Pavlovic, elle n’est pas retenu pour affronter le FC Annecy. « On doit faire le point avec les médecins pour voir comment on pourrait faire jouer Mateo », avait indiqué Laurent Batlles, avant l'officilisation de son groupe. Le défenseur central, arrivé à Saint-Etienne mardi, après un long voyage de 10 heures en voiture, se tennait pourtant prêt à jouer. « Je me sens bien, mais je ne suis pas encore à 100% », a-t-il indiqué lors de sa présentation en conférence de presse, ce vendredi.

Le groupe de l’ ASSE contre le FC Annecy

Gardiens : B. Fall, G. Larsonneur

Défenseurs : M. Nadé, S. Sow, J. Giraudon, D. Appiah, L. Pétrot, N. Nkounkou

Milieux : B. Bouchouari, T. Monconduit, D. Chambost, M. Cafaro, V. Lobry, L. Fomba, A. Moueffek

Attaquants : L Pintor, J-P. Krasso, I. Wadji