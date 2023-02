PSG Mercato : Skriniar, la dernière tentative osée de Paris révélée

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 12:56

Cet hiver, le Paris SG voulait absolument attirer Milan Skriniar. Luis Campos, conseiller football du PSG, a tout tenté pour le défenseur de l’Inter Milan.

Désireux de recruter un défenseur central pour renforcer l’équipe de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a tout essayé pour déloger Milan Skriniar de l’Inter Milan. Après être parvenu à un accord contractuel avec le joueur de 27 ans, Luis Campos a multiplié les offensives pour trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du club Italien. Après un premier essai à 10 millions d’euros rapidement éconduit par les Nerazzurri, le Champion de France en titre est revenu à la charge avec une nouvelle enveloppe de 15 millions d’euros, bonus inclus.

Une proposition qui n’a pas non plus convaincu l’Inter qui réclamait absolument un chèque de 20 millions d’euros pour les six mois de contrat restant à l’international slovaque. Déterminé à récupérer Skriniar, le PSG aurait lancé une ultime tentative dans les derniers instants du mercato hivernal, une offre totalement dingue, mais refusée par la formation lombarde.

PSG Mercato : Danilo Perreira sacrifié pour Milan Skriniar ?

Dans des propos rapportés par le site de la fédération slovaque, Milan Skriniar a confirmé avoir signé avec le Paris Saint-Germain et n’attend donc plus que l’accord entre les deux clubs pour quitter l’Inter Milan. « Oui, c’est le cas (sur la signature d’un contrat avec le PSG, NDLR), mais je ne peux pas en dire plus à ce sujet pour le moment. J’attends l’accord des clubs », a confié Skriniar aux médias officiels de la sélection slovaque.

Le journaliste Matteo Moretto du quotidien espagnol Relevo révèle que pour recruter Skriniar, le Paris SG a proposé à l’Inter Milan de récupérer le milieu de terrain portugais Danilo Perreira en prêt de six mois avec à la clé un chèque de 15 millions d’euros contre l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes. Mais cette proposition n’aurait pas aussi convaincu l’Inter de laisser filer Skriniar, qui va donc terminer son contrat en Série A avant de rejoindre librement le PSG à compter le 1er juillet prochain.