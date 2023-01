PSG : Danilo pousse un coup de gueule après Reims, la MNM en cause

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 11:20

Malgré la présence de Messi, Neymar et Mbappé, le PSG a été tenu en échec par Reims. Le trio d'attaque pourrait être tenu comme responsable.

Alors qu’il avait le match en main, le Paris Saint-Germain s’est sabordé et a concédé le match nul contre le Stade de Reims (1-1), dimanche soir, en fermeture de la 20e journée de Ligue 1. Un dénouement dont pourrait être en partie responsable la MNM, si l'on analyse les propos de Danilo Pereira, milieu de terrain du Paris SG. Pour l’international portugais de 31 ans, si les Rouge et Bleu ont perdu deux points hier c'est parce que Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé ne participent pas suffisamment aux efforts collectifs sur le terrain.

« On doit avoir un état d’état d’esprit différent. On doit faire plus de travail. On doit être ensemble et souffrir un peu. Si on ne fait pas ça, ça va être difficile. Reims a été très bien, compact et nous a mis beaucoup de pression. L’expulsion, ça conditionne la fin de match, mais ce n’est pas une excuse », a pesté Danilo Pereira au micro d’Amazon Prime. Un point de vue partagé par un joueur du Stade de Reims.

Yunis Abdelhamid : "Au PSG, les trois de devant ne défendent pas"

Après avoir arraché le nul sur la pelouse du Parc des Princes, le Stade de Reims avait de quoi être heureux au coup de sifflet final. Interrogé en zone mixte, le défenseur rémois Yunis Abdelhamid a révélé une partie du plan mis en place par son entraîneur Will Still, qui était de passer le premier rideau composé de Messi, Neymar et Mbappé, dans les sorties de balle. Et pour l’international marocain de 35 ans, ce n’était pas la tâche la plus compliquée.

« Dans les ressorties de balle, c'était facile, les trois de devant ne défendent pas. On savait qu'à partir du moment où l'on passait ce 1er rideau-là... Si on arrivait à faire cet effort-là, ensuite ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. C'est ce sur quoi on a travaillé et on a voulu exploiter. C'est ce qu'on a su faire », a expliqué le compatriote d’Achraf Hakimi. Difficile de lui donner tort !