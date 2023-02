OM-Nice : Payet, Vitinha... Tudor annonce du lourd

Publié par Dylan le 04 février 2023 à 17:56

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor a annoncé plusieurs surprises. Les supporters devraient être ravis.

L'Olympique de Marseille est sur un petit nuage avant d'affronter l'OGC Nice. Après avoir raflé la deuxième place de Ligue 1 au RC Lens mercredi, le club phocéen a annoncé la signature d'une sensation portugaise. Ce n'est autre que Vitinha, le désormais ex-attaquant du SC Braga qui est actuellement la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Le transfert est estimé à 32 millions d'euros et a été officialisé il y a quelques jours.

À l'entraînement, les supporters étaient déjà éblouis par sa qualité de frappe selon La Provence. Idéal pour espérer un bon résultat contre les Aiglons dimanche. Pour rappel, l'OGC Nice pointe à 9 longueurs du top 5 et reste sur 4 matchs sans défaite dont 3 victoires. D'ailleurs, le club azuréen n'a pas encaissé de but sur les deux dernières rencontres (victoire 1-0 contre Lille et Lens). Les Aiglons ont également été les seuls à avoir battu les Sang-et-Or sur leur pelouse. Méfiance pour l'OM qui devrait se présenter avec toutes ses forces au Vélodrome.

Vitinha dans le groupe de l'OM, Dimitri Payet titulaire contre l'OGC Nice

Présent en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a évoqué plusieurs sujets. Le mercato hivernal, mais aussi la rencontre face à l'OGC Nice. Le technicien de 44 ans a fait plaisir aux supporters en annonçant d'abord la présence de Vitinha dans le groupe. Disputera-t-il ses premières minutes avec l'OM dimanche ? Possible, mais c'est l'entraîneur croate qui tranchera.

En revanche, un joueur est sûr d'être titulaire : Dimitri Payet. Le capitaine des Phocéens a reçu les louanges d'Igor Tudor, qui s'est exprimé sur son cas : « Il a des particularités. C'est un joueur important qui se comporte vraiment bien cette année. Ce foot ne s'adapte pas forcément à lui mais il a des qualités supérieures à la normale. Sa situation n'est pas facile. C'est un garçon qui certes ne joue pas souvent, mais qui est important. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Dimitri Payet sera titulaire demain » a-t-il assuré. L'objectif pour l'Olympique de Marseille : prendre 4 points d'avance sur le RC Lens, troisième de Ligue 1.