ASSE-Annecy (3-2) : Une recrue des Verts revient sur son incroyable but

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 10:19

En battant le FC Annecy, l'ASSE s'est donné le droit de rêver du maintien en Ligue 2. Le club peut notamment remercier ses recrues offensives.

L'AS Saint-Étienne a frappé un grand coup. En disposant du FC Annecy (3-2) samedi dans le Chaudron, les Verts se sont offerts un grand bol d'air dans la course au maintien. Avec un premier succès depuis deux rencontres, ils permettent au club forézien de remonter à la 18ème place du championnat. L'écart avec le premier non-relégable, le Nîmes Olympique, n'est désormais plus que d'un point.

L'entraîneur des Stéphanois, Laurent Batlles, peut aussi souffler. Le technicien de 47 ans, arrivé cet été, était plus que jamais sur la sellette avant la rencontre. Il s'est offert un sursis qui devrait lui permettre de rester au moins quelques semaines de plus sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Les recrues offensives se sont montrées une fois de plus au rendez-vous contre le FC Annecy. Ibrahima Wadji a notamment répondu immédiatement à l'ouverture du score de Vincent Pajot à la 18ème minute (1-1). Mais c'est le but de Mathieu Cafaro qui aura été décisif à la 83ème minute.

Mathieu Cafaro sur son but avec l'ASSE : « Je rate ma prise de balle, je devais la tenter »

Arrivé en zone mixte après la rencontre, Mathieu Cafaro a raconté son chef d'œuvre : « Sur le but je rate ma prise de balle... il ne me reste qu’une chose à faire c’est de la tenter. Ça me réussit, tant mieux je suis content. Sur la frappe, je sens qu’elle part bien, quand je vois la direction je me dis que le gardien ne peut pas réagir et je la vois dedans » a-t-il d'abord confié.

C'est une recrue hivernale, Niels Nkounkou, qui a été l'auteur de la passe décisive. Prêté par Everton, il a reçu les compliments de son coéquipier : « Niels qui me fait la passe, c’est mon ami depuis la saison dernière (ils ont joué ensemble à Liège), on s’entend très bien, je lui avais conseillé de venir ici, je suis heureux qu’il soit avec nous » a poursuivi un Cafaro heureux. Il faudra continuer sur cette voie lors de la 23ème journée contre un Dijon FCO malade (17ème). Un match encore capital dans la course au maintien.