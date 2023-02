ASSE : Les mots forts de Monconduit après la victoire contre Annecy

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 12:16

Précieux en défense et au milieu de terrain contre le FC Annecy, Thomas Monconduit a contribué au succès de l'ASSE. Il a réagi à sa prestation.

Une victoire capitale. Dans un match comptant pour la 22ème journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne s'est offert le scalp du FC Annecy (11ème) sur sa pelouse de Geoffroy-Guichard. Un succès riche en buts (3-2), acquis au terme d'un scénario invraisemblable. D'abord menés au score par une réalisation de Vincent Pajot, les Verts ont réagi immédiatement par l'intermédiaire d'Ibrahima Wadji.

En seconde période, Jean-Philippe Krasso croyait donner la victoire aux locaux mais Annecy égalisait par la suite grâce à son attaquant Alexy Bosetti. Le dernier mot est revenu à Mathieu Cafaro qui, d'une superbe frappe, a donné le succès définitif à l'ASSE. L'ancien rémois a d'ailleurs raconté cette dernière action devant la presse à l'issue du match.

Thomas Monconduit, après ASSE-Annecy : « On n'a plus le droit de faire moins »

Autre grand artisan de la victoire stéphanoise : Thomas Monconduit. Utilisé pour la première fois dans un rôle hybride entre la défense centrale et l'entrejeu, le natif de Drancy s'en est bien sorti. Précieux dans la récupération, il a aussi animé quelques actions offensives. Une performance réussie à l'image du résultat final : « J’ai du respect pour toutes les équipes mais si on met de l’agressivité et de l’intensité dans nos matchs, on risque d’en gagner beaucoup, et si on joue tous nos matchs comme Bastia on va en perdre beaucoup. On n'a plus le droit de faire moins désormais, on a placé le curseur sur le match d’Annecy » a-t-il confié en zone mixte après le match.

Le prochain rendez-vous devrait encore être un tournant dans la saison de l'ASSE. Les Verts accueilleront le Dijon FCO, 17ème et également relégable. Premier motif d'espoir : la méforme des Bourguignons. Avec trois défaites sur les trois dernières rencontres, sans inscrire le moindre but, le DFCO est plus que jamais dans la tourmente. À Sainté d'en profiter.