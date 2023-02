OM : La déclaration d'amour de Mbemba aux Phocéens

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 13:16

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le défenseur central de l'OM Chancel Mbemba est revenu sur les coulisses de son arrivée.

À l'aube d'un match important à disputer contre l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille peut être satisfait. Malgré son élimination précoce en Ligue des Champions, le club phocéen est deuxième de la Ligue 1 derrière le PSG. En cas de succès contre les Aiglons, l'OM pourrait distancer son principal poursuivant, le RC Lens de quatre longueurs. Il faudra aussi compter sur un faux-pas des Sang-et-Or pour que cet objectif soit atteint.

En marge de ce rendez-vous, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a pris au sérieux son adversaire. Ainsi, la dernière recrue en date, Vitinha a été convoquée pour la première fois dans le groupe. Si l'attaquant portugais ne devrait pas être titulaire, il pourrait disputer ses premières minutes au Vélodrome. Les supporters verront également le retour de Dimitri Payet, annoncé dans le onze de départ par Igor Tudor.

Chancel Mbemba revient avec émotion sur son arrivée à l'OM

Face à l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille devrait également titulariser Chancel Mbemba. Le solide défenseur central, arrivé cet été en provenance du FC Porto, est revenu avec émotion sur son arrivée en terre phocéenne. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il a raconté ses échanges avec Pablo Longoria, le président de l'OM : « Je vois d'abord un numéro français. Je décroche et j'entends dire : « Bonjour, c'est le président de Marseille ». Je ne le crois pas ! Il me dit ensuite : « J'ai besoin de toi pour venir à Marseille ». J'ai dit : « Pres', pas de soucis ». Puis je dis à ma femme : « On part à Marseille, bébé » a t-il confié au micro du journaliste Saber Desfarges.

Auteur de 2 buts en Ligue des Champions cette saison, Chancel Mbemba a tout fait pour permettre à l'OM de sortir de la phase de poules. Il est également précieux en Ligue 1, lui qui a joué l'ensemble des 21 rencontres en tant que titulaire. Nul doute que son histoire d'amour avec le club phocéen est loin d'être terminée.