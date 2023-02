OM Mercato : Dimitri Payet vers une triste fin à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 février 2023 à 11:34

L’avenir de Dimitri Payet à l’ OM semble totalement relancé, surtout après sa prestation décevante lors de la défaite face à l'OGC Nice.

Considéré comme une légende de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet doit se contenter cette saison d’un temps de jeu réduit suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc phocéen. Une situation frustrante pour le capitaine marseillais qui sera difficile à faire évoluer en cette seconde partie de saison. Car l’international français a bien du mal à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de l' OM. Et lorsqu’il est aligné, le joueur de 35 ans livre des prestations décevantes.

Ce fut notamment le cas face à l’OGC Nice. Titulaire au coup d’envoi de cette rencontre importante, Dimitri Payet n'était clairement pas au niveau de performance exigé par le technicien argentin. Par conséquent, Igor Tudor a décidé de le remplacer en seconde période par Alexis Sanchez. Ce choix a rapidement tout changé pour l’ OM qui se montrait plus offensif et plus entreprenant, même si cela n’a pas suffi pour renverser l’issue de la rencontre. Les Marseillais se sont finalement inclinés à domicile sur le score de 3 buts à 1, ce qui n’était plus arrivé depuis octobre dernier.

OM Mercato : Ça ne sent pas bon pour Dimitri Payet

Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a été appelé à commenter la prestation de Dimitri Payet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant ne se montre pas optimiste pour l’avenir du capitaine de l’ OM. Il est visiblement convaincu que le Réunionnais n’a plus vraiment sa place au sein de l’équipe entraînée par Igor Tudor.

« Je pense que Payet est un vrai souci. À la limite, tu te dis qu’il ne peut plus presser, qu’il n’y a plus d’intensité dans le jeu, il ne va plus au combat OK, mais il lui reste sa qualité de passe. Et contre Nice, il rate quasiment toutes ses passes. Même ça il ne l’a plus (…) on peut aussi se demander ce que fait l’homme sur le terrain », a lancé Daniel Riolo, laissant entendre que la fin de l’aventure de Dimitri Payet à l’ OM est proche.

Pour l’heure, le joueur de 35 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM. Son bail comparerait même une clause de reconversion à Marseille. Mais les choses pourraient prendre une autre tournure dans les mois à venir. D’autant plus que l’ OM, ayant investi considérablement cet hiver, devra réaliser quelques ventes l’été prochain pour soulager ses financiers. Et a priori, Dimitri Payet pourrait être l’un des joueurs sacrifiés.