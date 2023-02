OGC Nice : Après Marseille, une inquiétude au Gym pour Moffi ?

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 12:52

Titularisé d'entrée face à Marseille pour sa première avec l'OGC Nice, Terem Moffi a laissé plané une petite inquiétude au Gym après sa sortie.

Arrivé au Gym lors du mercato hivernal après un long feuilleton entre l'OGC Nice, l' OM et le FC Lorient, Terem Moffi a fait ses grands débuts sous le maillot niçois dimanche soir. Aligné d'entrée par Didier Digard, l'attaquant nigérian s'est rapidement montré à son avantage, et aurait même pu s'offrir son premier but avec l'OGC Nice si Pau Lopez ne s'était interposé en première période.

En seconde période, Terem Moffi a été nettement moins en vue, à l'image de son équipe qui a longtemps souffert face aux assauts répétés des Marseillais. À la 73e minute, l'ancien lorientais a cédé sa place, quittant la pelouse du Vélodrome en boitillant. En conférence de presse après la rencontre, Didier Digard a salué la première prestation de Terem Moffi sous le maillot niçois. "Exactement. On aurait aimé qu’il marque. Mais pour un premier match avec peu d’entraînements avec le groupe, c’est une prestation très convaincante. On est très contents sincèrement de ce qu’il a apporté à l’équipe."

OGC Nice : Terem Moffi déjà blessé avec le Gym ?

Sa sortie en seconde période a suscité une légère inquiétude chez les supporters de l'OGC Nice. Allongé au sol à 15 minutes de la fin du match, Terem Moffi a eu du mal à se relever pour quitter la pelouse. Si l'on pouvait craindre une blessure musculaire pour l'attaquant nigérian, son entraîneur a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse après la rencontre.

"Non, c’est des crampes. C’était un match avec beaucoup d’intensité, il a beaucoup donné. C’était son premier match chez nous, on connaît le contexte contre un club, non pas qu’il a failli rejoindre, mais où on a voulu le pousser à aller. Donc forcément c’était un match un peu particulier. On va bien récupérer parce que ça rejoue assez rapidement donc on va bien se reposer." Pas de quoi s'inquiéter à l'OGC Nice pour Terem Mofi, qui devrait être opérationnel pour la prochaine journée de championnat.