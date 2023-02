OGC Nice : Les secrets de la victoire des Aiglons contre Marseille

Publié par Ange A. le 06 février 2023 à 06:49

L’ OGC Nice a frappé un grand coup dimanche en s’imposant sur le terrain de Marseille. Didier Digard est revenu sur ce succès.

Didier Digard poursuit ses débuts idylliques avec l’ OGC Nice. Dimanche, le successeur de Lucien Favre a signé un succès de prestige à l’Orange Vélodrome. Le Gym l’a emporté trois buts à un face à l’Olympique de Marseille, l’équipe en forme depuis la reprise des compétitions. Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Billal Brahimi ont permis au club azuréen de l’emporter sur le terrain de son rival olympien. Les Aiglons occupent la 8e place au classement après ce succès. Entraîneur de Nice, Didier Digard n’a pas caché sa satisfaction après cette victoire. Surtout devant le public du Vélodrome. Une énorme fierté pour le coach niçois. « Quand on sait la ferveur de ce match, ce que ça représente pour nos supporters, et aussi vu la série impressionnante de l’OM qui restait sur pas mal de matchs sans défaites, venir gagner ici c’est vraiment une bonne chose », a confié le technicien.

OGC Nice : Les clés de la victoire de l’OGCN contre Marseille

Dans sa sortie, Didier Digard a livré les recettes de cette victoire. Le coach de l’ OGC Nice a pris le temps d’analyser le système de jeu de l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du PSG. Lequel est similaire à celui du RC Lens (3e), la précédente victime de l’OGCN.

« Eux, jouent beaucoup plus dans le cœur du jeu. Même s’ils se déforment énormément, ce qu’ils cherchent, c’est être à l’intérieur. Je ne ressentais pas le besoin de sécuriser le milieu, le 4-3-3 pouvait bien nous correspondre […] On répète énormément, on se met dans notre système de jeu et à la fin, ça devient des automatismes [...] On varie beaucoup les espaces de terrains, on réduit le terrain de sorte à ce que, quand on agrandit, ça devienne plus facile », a expliqué l’entraîneur des Aiglons.