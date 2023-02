FC Nantes : Le FCN condamné dans le conflit avec Der Zakarian

Publié par ALEXIS le 06 février 2023 à 14:52

Bientôt sept ans après son départ du FC Nantes, Michel Der Zakarian va toucher une prime que le club, condamné en appel, lui devait.

Entraîneur du FC Nantes entre 2012 et 2016, Michel Der Zakarian est parti du FCN sur un conflit avec Waldemar Kita. En fin de contrat à l’issue de la saison 2015-2016, le technicien franco-arménien avait annoncé son départ du club, vu que la direction du FCN n’était pas encline à le prolonger. Il avait déclaré à l’époque : « Je n'ai plus envie de travailler avec M. Kita. »

Parti du FC Nantes au terme de son bail, il n’a cependant pas touché la prime d’ancienneté qui devrait lui être reversée pour les quatre saisons de suite passées à la tête du staff technique Jaune et Vert.

Estimant que son nom et celui de sa famille ont été salis, le président du FC Nantes a refusé de reverser cette prime à Michel Der Zakarian. En novembre 2016, il avait déclaré sur SFR Sport.« L'entraineur qui était là avant (Der Zakarian, ndlr) a sali mon nom, en disant qu'il ne voulait plus travailler avec la famille Kita. Ce n'est pas beau ça […] . Il en a profité pendant trois ans et il me démonte parce que je ne voulais pas renouveler son contrat. »

Le FC Nantes condamné à verser la prime d'ancienneté à Der Zakarian

Or, la charte du football professionnel dans ce cas de figure est bien claire : « Une indemnité d'ancienneté sera versée à tout entraineur en charge de la direction technique de l'équipe professionnelle dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat dans la même fonction et à salaire au moins égal s'il exerçait dans cette fonction au sein de ce club pendant au moins 4 saisons. »

Saisie pour trancher le conflit qui oppose Michel Der Zakarian à son ancien club, la Commission d’appel de la LFP a tranché en faveur de l’entraîneur. Le FC Nantes a ainsi été condamné à lui verser sa prime d'ancienneté. Selon L’Équipe, il va percevoir un peu moins de 185 000 euros pour ses quatre saisons sur le banc des Canaris.

Comme le rappelle le quotidien sportif, le coach de 60 ans réclamait en plus 50 000 euros pour préjudice moral et d'image, et accusait le FC Nantes de l'avoir dénigré de manière illégitime par voie de presse. Mais les juges ne l'ont pas suivi sur cette plainte.