OL-LOSC : Coupe de France, l'appel de Lacazette aux supporters

Lacazette a lancé un appel aux supporters de l’ OL, mécontents, en vue du 8e de finale de la Coupe de France contre le LOSC, mercredi.

Après sa victoire à Troyes (3-1), l’ OL reçoit le LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France, mercredi. L’Olympique Lyonnais aura donc besoin du soutien de ses supporters au Groupama Stadium face aux Lillois. Cependant, ce n’est pas la parfaite entente entre eux. Les supporters sont mécontents du mercato hivernal de John Textor et sont également remontés contre Jean-Michel Aulas pour ses déclarations à l’encontre de la légende Juninho.

Vincent Ponsot, directeur général, et Bruno Cheyrou, directeur de la cellule recrutement, sont aussi dans le collimateur des supporters lyonnais. Ils sont tous tenus pour responsables des mauvais résultats de leur équipe. L’ OL est 9e avec 32 points et n’est plus en course pour le titre de champion. L’équipe de Laurent Blanc a 22 points de retard sur le leader du PSG. Dans la course pour les 2e et 3e places qualificatives pour la Ligue des Champions, Lyon se trouve aussi distancé par l’OM, le RC Lens (46 points) et l’AS Monaco (44 points).

Dans un communiqué officiel, le groupe de supporters ''Lyon 1950'' a déploré « une conduite sous pilotage automatique, saison après saison, sans aucun commandant à bord du navire. Alors que nous touchons les bas-fonds du ventre mou du championnat, le président Aulas conforte Ponsot et Cheyrou dans le journal "Le Monde", les dédouanant de toutes responsabilités sur la situation actuelle », ont dénoncé les fans de l’ OL, tout en réclamant « une restructuration générale du pôle sportif ».

OL : Lacazette, « les supporters savent qu’on a besoin d’eux »

Face à la colère des supporters, Alexandre Lacazette a sollicité leur soutien, lors de la confrontation face au LOSC dans deux jours, afin d’obtenir la qualification. « Les supporters savent qu’on a besoin d’eux et qu’on veut célébrer les victoires avec eux. On va tout donner. On espère qu’ils viendront nombreux mercredi », a-t-il lancé en conférence de presse d’avant-match, ce lundi.

« On sait que si on gagne la Coupe de France, on ira en Coupe d’Europe. Mais il faut d’abord gagner ce match, et aller étape par étape. Physiquement, c’est compliqué, mais ça fait plaisir […] », a indiqué le capitaine de l' OL.