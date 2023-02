OL : Aulas recadré pour ses propos à l'encontre de Juninho

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 17:45

Jean-Michel Aulas a été recardé par un ancien coéquipier de Juninho à l’ OL, à cause de ses attaquants envers la légende brésilienne des Gones.

Parti de l’ OL depuis décembre 2021, Juninho continue de régler ses comptes avec le club rhodanien. Et Jean-Michel Aulas ne laisse pas passer une seule occasion pour lui répondre. Dernièrement, l’ancien, directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a réagi à l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki, sur RMC. Il estime que la direction du club rhodanien aurait dû laisser partir la pépite formée à Lyon à Paris, cet hiver. Cette sortie de l’emblématique N°8 des Gones a fait réagir le président de l’ OL. « Je n’aurais rien dit s’il [Juninho] ne s’était pas permis de dire qu’on aurait dû laisser partir Rayan Cherki au PSG, alors qu’il avait décidé, quand il était là, que ce joueur ne réussirait pas », a-t-il répondu dans L’Équipe.

Avant cette réaction, Jean-Michel Aulas avait lancé une pique à Juninho en octobre 2022, lors de la présentation de Laurent Blanc en conférence de presse. « J'avais pris un engagement de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais. Mon erreur était de lui donner les clés, alors qu’il n’était pas prêt tout », avait-il glissé. Des attaques qui ne sont pas du tout du goût des supporters de l’ OL, à en croire le site internet Olympique et Lyonnais : « Comme ont pu nous le dire certains, après le match (nul contre Brest, ndlr) : "on ne touche pas à l’idole qu’est Juninho" ».

Dans ses propos tenus dans l’émission ‘’Tant qu’il y aura des Gones’’, Nicolas Puydebois ne dit pas le contraire. Il a recadré Jean-Michel Aulas pour ses propos à l’encontre de la légende de Lyon. « Ce qui m’attriste, c’est que le président Aulas méritait une autre sortie. Plutôt que de se construire un vrai éloge, il est en train de se construire un vrai mur avec les supporters alors qu’il nous a fait rêver », a lâché l’ancien gardien de but des Gones (2002-2005), par ailleurs chroniqueur pour le site spécialisé.

Ce dernier a recadré le dirigeant de 73 ans, ensuite : « Il perd de l’énergie et il gagnerait à prendre de la hauteur. Le président aimerait qu’il n’y ait qu’une star à l’ OL et que ce soit lui. Mais celui qui a fait gagner des titres à l’ OL et qui est devenu une icône absolue, c’est Juni et il (Aulas) ne pourra jamais rien faire contre ça. Le président ne pourra jamais aller contre l’opinion populaire. Juninho a fait de bonnes et moins bonnes choses comme directeur sportif, mais il reste malgré tout l’icône absolue. »

Notons que les kops de supporters de l' OL ont rendu hommage à Juninho, qui avait fêté ses 48 ans le 30 janvier, lors de la réception du Stade Brestois (0-0), mercredi. A cette occasion, les Bad Gones et Lyon 1950 ont entonné les chants à la gloire du Brésilien : "Juninho, lalala, Pernambucano, lalala" dans le Groupama Stadium.