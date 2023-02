ASSE Mercato : Une opportunité inespérée pour Saint-Etienne au milieu

Publié par ALEXIS le 06 février 2023 à 23:14

Une cible de longue date de l’ ASSE est libre de tout engagement. Son club l’a libéré de ses cinq derniers mois de contrat, ce lundi.

À la recherche de milieux de terrain, à la suite des départs Mahdi Camara, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath, Yvan Neyou ou encore Assane Dioussé, l’ ASSE s’est intéressé à Tristan Dingomé, pendant le mercato estival. Nommé entraineur des Verts en juin 2022, Laurent Batlles souhaitait faire venir le milieu relayeur de l’ESTAC à Saint-Etienne. Comme il l’a fait avec Jimmy Giraudon, Dylan Chambost et Lenny Pintor, qu’il a tous eus sous ses ordres à l’ES Troyes AC entre juin 2019 et décembre 2021.

Interrogé sur son idée de recruter des joueurs du club aubois, l’entraineur de l’ ASSE avait répondu, un peu agacé : « Il n'y a pas de filière troyenne. Nous sommes en reconstruction, alors oui, j'ai besoin de garçons qui se fondent rapidement dans le groupe […]. Toutes les recrues sont des opportunités. S'ils viennent, c'est que j'estime qu'ils ont leur place... »

ASSE Mercato : Tristan Dingomé est libre, son contrat à Troyes résilié

Finalement, Tristan Dingomé (32 ans) n’avait pas rejoint son ancien entraineur dans le Forez, pendant le marché d’été. Mais la situation de ce dernier vient de changer. Alors que son contrat allait jusqu’au 30 juin 2023, le milieu de terrain Franco-Camerounais n’ira plus au bout de son bail. Lui et la direction de Troyes ont trouvé un accord et se sont séparés à l’amiable, ce lundi 6 février.

« Le milieu de terrain aux 108 matches disputés en Bleu & Blanc, dont le contrat arrive à son terme, quitte l’ESTAC après un accord commun entre le club et le joueur. La famille troyenne le remercie pour tout ce qu’il a accompli lors de ses deux passages au club. Merci pour tout, Tristan », a informé le club de Ligue 1 , dans un communiqué officiel. Sauf que l' ASSE s'est renforcée cet hiver dans l'entrejeu, avec Lamine Fomba, et n'a pas besoin d'un milieu de terrain en urgence.