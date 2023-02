PSG Mercato : Le Paris SG n'en a pas fini avec Cherki

Publié par Jules le 07 février 2023 à 09:45

Alors que le PSG avait entamé des négociations pour boucler l'arrivée de Rayan Cherki en janvier, le jeune joueur est finalement resté à l'OL cet hiver.

Contacté par le PSG pour discuter d'une possible arrivée dès le mois de janvier, Rayan Cherki fait partie des quelques revers subis par le Paris Saint-Germain lors du dernier marché des transferts hivernal. En plus de Milan Skriniar et d'Hakim Ziyech, le cas du jeune joueur de l'OL montre que les Parisiens n'ont pas réussi à mener à bout leurs idées lors du dernier mercato, ce qui n'a pas permis à Christophe Galtier de valider les quelques arrivées que l'entraîneur aurait aimé pour se renforcer en vue de la fin de saison.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1, Rayan Cherki est donc finalement resté à l'OL, malgré l'intérêt prononcé du PSG. Sous contrat jusqu'en 2024, plus une année en option, avec les Gones, le milieu offensif de 19 ans pourrait encore faire l'objet de rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain, car les dirigeants du club francilien n'en auraient pas fini avec le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

PSG Mercato : Paris va revenir à la charge pour Rayan Cherki

Malgré les plusieurs revers essuyés par le PSG sur le marché des transferts, les Parisiens souhaitent toujours se renforcer en attaque. En attendant le prochain mercato estival, le club pourrait tenter un retour de Mauro Icardi dans la capitale dans les prochaines semaines. Une solution à court-terme, puisque les dirigeants du Paris SG devraient relancer quelques pistes cet été, notamment celle menant à Rayan Cherki.

Comme l'affirme RMC Sport, le PSG souhaite toujours s'offrir Rayan Cherki, et pourrait donc revenir à la charge dès le prochain mercato pour tenter de s'offrir la jeune pépite lyonnaise. Jean-Michel Aulas, qui s'était montré très ferme avec le Paris Saint-Germain, doit donc s'attendre à recevoir un coup de téléphone dès cet été, puisqu'une offensive parisienne est déjà programmée.