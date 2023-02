PSG Mercato : Campos vise une surprise totalement dingue en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 08:15

À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour soulager Kylian Mbappé, Luis Campos aurait dans ses plans une surprise pour les fans du PSG.

Pour compenser le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton contre un chèque de 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a tenté en vain d’attirer un attaquant lors du dernier mercato hivernal. De Rayan Cherki de Lyon à Hakim Ziyech de Chelsea en passant par Pierre-Emerick Aubameyang et Malcom du Zénith Saint-Pétersbourg, le club de la capitale n’est pas parvenu à remplacer l’international espagnol de 30 ans.

Une situation que Luis Campos compte bien corriger lors du prochain marché des transferts de l’été. RMC Sport rapporte que le Paris SG a prévu de frapper fort dans les mois à venir afin de renforcer l’équipe de Christophe Galtier et l’arrivée d’un numéro 9 de classe mondiale serait l’une des principales priorités de Campos, qui tiendrait même déjà une piste bien plus que surprenante.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à reformer un ancien duo de Mbappé ?

Après Moussa Diaby que Christophe Galtier voulait voir revenir cet hiver du Bayer Leverkusen, selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain penserait à l’un de ses anciens joueurs pour compléter l’attaque aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. En effet, à en croire le média Relevo, les dirigeants parisiens songeraient sérieusement à l’option Mauro Icardi pour le poste de numéro 9 la saison prochaine. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues, l’international argentin a retrouvé une seconde jeunesse à Galatasaray, où il a été prêté cette saison sans aucune option d’achat.

Désormais débarrassé de sa relation toxique avec Wanda Nara, le buteur de 29 ans semble totalement concentré sur le football et le Paris SG aimerait bien parier sur lui pour la saison prochaine. Surtout que son contrat chez les Rouge et Bleu court encore jusqu’en juin 2024. Son duo avec Mbappé à son arrivée en septembre 2019 avait parfaitement fonctionné et Luis Campos serait tenté par l’expérience. Reste maintenant à savoir si Mauro Icardi sera tenté par un retour en Ligue 1.