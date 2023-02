PSG : Al-Khelaïfi passe à l’action pour quitter le Parc des Princes

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 15:45

Après les menaces, Nasser Al-Khelaïfi passe à l’action dans le but de déménager du Parc des Princes. Le président du PSG a posé un acte fort dans ce sens.

Dans un entretien au journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi estimait en décembre passé que le Paris Saint-Germain n'aurait « pas le choix » de quitter le Parc des Princes si la mairie de Paris continuait de refuser de lui vendre le stade. « On ne peut pas rester dans ces conditions au Parc des Princes (...) S’ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. J’adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le coeur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc.

Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible », avait expliqué le président du club de la capitale. Deux mois plus tard et alors que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fermement exclu la vente du mythique terrain de football, les propriétaires qataris du PSG semblent décidés à passer de la simple parole aux actes en ce qui concerne le déménagement dans une autre enceinte.

PSG : Al-Khelaïfi mandate une société pour trouver son futur stade

En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain a mandaté un intermédiaire pour l'aider à trouver un site pour la construction d'un nouveau stade dans la perspective de son possible départ du Parc des Princes. Le journal sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi a choisi Legends pour réaliser cette étude de marché. Et le patron des Rouge et Bleu ne s’est pas trompé puisque cette société n’est pas à son premier coup en la matière.

Elle a déjà travaillé dans le football avec le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou encore Tottenham, mais également Wimbledon et plusieurs franchises de NFL comme les Las Vegas Raiders, les Dallas Cowboys et les New York Giants. Face à la détermination de la direction parisienne, la Ville de Paris aurait prévu d’organiser une réunion expresse avec Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club pour tenter de trouver une solution idoine à ce conflit. Le dialogue pourrait donc être renoué entre les deux parties dans les jours à venir.