OM : La stratégie de Valentin Rongier pour battre le Paris SG

Publié par Timothée Jean le 07 février 2023 à 19:16

Présent en conférence de presse, Valentin Rongier s’est exprimé sur le choc OM-PSG. Il a avancé quelques pistes pour battre les Parisiens.

C’est l’une des affiches très attendues du côté de la cité phocéenne. Ce mercredi soir à partir de 21h10, l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Ce choc entre les deux équipes du haut du tableau promet d’être grandiose, surtout dans un stade Vélodrome qui sera chaud bouillant. Ce sont plus de 63 000 supporters qui sont attendus pour ce grand rendez-vous entre l’ OM et le PSG.

Battu la semaine dernière par l’OGC Nice (1-3), le club phocéen tentera de se remettre de ce faux-pas à domicile au plus vite. Ce défi sera très compliqué face à un PSG avide de victoires. Même s’ils affichent un visage inquiétant ces dernières en championnat, en enchaînant deux défaites à l’extérieur (Lens et Rennes), les Parisiens restent tout de même une équipe très redoutable.

D’ailleurs, Valentin Rongier a bien conscience de la force de frapper du PSG. Le milieu de terrain s’attend à un Classico très difficile. « On ne se dit pas qu'on va affronter un PSG moins en forme, on se dit que va être dur, mais qu'on en est capable. Et on ne va pas changer notre façon de jouer », a-t-il indiqué devant les médias.

OM : Valentin Rongier dévoile sa stratégie contre Paris

Après sa défaite inattendue face à Nice, l’ OM devra donc trouver des arguments nécessaires pour battre le PSG en vue de se qualifier pour la suite de la compétition. Valentin Rongier est en tout cas persuadé que son équipe peut venir à bout des Parisiens ce mercredi soir. Il a même une idée ben précise pour atteindre cet objectif.

Selon le milieu de terrain français, l'issue du match résidera sans doute dans la capacité à bien défendre face à la formation parisienne et à être plus efficace devant les buts. « Il faudra être à 200% contre le PSG, on va aller les chercher, les empêcher de ressortir. Il faudra faire attention aux contre-attaques », a-t-il expliqué. Il reste à savoir si cette stratégie sera suffisante pour vaincre le PSG. Rendez-vous est pris demain soir au stade Vélodrome.