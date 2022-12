ASSE Mercato : Deux transferts en passe d'être bouclés cet hiver

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 10:01

Le coach de l'ASSE Laurent Batlles espère se séparer de ses nombreux éléments indésirables cet hiver. Deux d'entre eux devraient connaître leur sort lundi.

L'AS Saint-Étienne est en grande difficulté cette saison. Dernier de Ligue 2 avec 11 points seulement au compteur, le club ligérien doit se révolter lors de la reprise pour ne pas sombrer. Le maintien est encore jouable, puisque 4 points le séparent du premier non-relégable, le Nîmes Olympique. Il faudra s'appuyer sur les quelques matchs références, comme la seule victoire à l'extérieur sur le terrain d'Amiens (victoire 0-1, 22 octobre dernier).

En attendant, Laurent Batlles et ses joueurs tentent de se préparer au mieux avant de reprendre la compétition. Le technicien de l'ASSE n'a pas été épargné par les critiques mais devrait passer l'hiver sans encombre. Jean-François Soucasse, le président des Verts, lui fait encore confiance pour la suite de la saison. Quelques noms avaient été cités pour remplacer Batlles, dont ceux de Patrice Garande (ex - Dijon FCO) et Jean-Marc Furlan (ex - AJ Auxerre) d'après L'Equipe.

Charles Abi et Saïdou Sow bientôt fixés sur leur sort à l'ASSE

Afin de faire une seconde moitié de saison bien plus honorable que la première, l'ASSE tente de trouver une porte de sortie à ses nombreux éléments indésirables. Récemment, Gabriel Silva a rejoint cette triste liste, lui qui joue désormais avec l'équipe réserve selon l'insider de Twitter GaëlB42. Mais son avenir est encore flou à Saint-Étienne. En revanche, ceux de l'attaquant Charles Abi et du jeune défenseur central Saïdou Sow devraient enfin s'éclaircir lundi.

Le site de supporters Envertetcontretous a dévoilé cette information ce dimanche, tout en précisant qu'une réunion devrait se tenir afin de préparer leurs départs respectifs. Plusieurs équipes en Ligue 2 et en Belgique auraient manifesté leur intérêt pour Charles Abi. L'ASSE ne devrait pas se montrer gourmande vis à vis de son joueur, elle qui aimerait le vendre sans pourcentage à la revente d'après Le Progrès. Pour le cas de Saïdou Sow, c'est en Ligue 1 qu'il pourrait trouver preneur selon la même source. Rendez-vous lundi pour en savoir davantage...